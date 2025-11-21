Cyprus League By Stoiximan: Ξανά δράση με σούπερ ντέρμπι! (Πρόγραμμα - βαθμολογία)
Επανέναρξη στο πρωτάθλημα με πολύ σπουδαία παιχνίδια για το πάνω και το κάτω διάζωμα της βαθμολογίας
Δείτε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Cyprus League By Stoiximan το οποίο ξεκινά σήμερα με το παιχνίδι στο «Στέλιος Κυριακίδης» ανάμεσα στη Πάφο και τον Άρη.
Παρασκευή 21/11
Πάφος - Άρης 19:00
Σάββατο 22/11
Ομόνοια Αρ. - Εθνικός Άχνας 17:00
Ολυμπιακός - ΑΕΚ 19:00
Κυριακή 23/11
ΕΝΠ - Ανόρθωση 17:00
Απόλλων - Ομόνοια 19:00
ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 19:00
Δευτέρα 24/11
ΕΝΥ - Ακρίτας 19:00
