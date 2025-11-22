Ύπουλη εξόρμηση αλλά χωρίς επιλογή η ΑΕΚ στο ΓΣΠ

Να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος, θα επιδιώξει η ΑΕΚ στο αποψινό (19:00) παιχνίδι εναντίον του Ολυμπιακού στο ΓΣΠ. Πριν από τη διακοπή, η ομάδα της Λάρνακας μετρούσε δύο σερί νίκες σε βάρος του Απόλλωνα (1-2 εκτός έδρας) και της Ομόνοιας Αραδίππου (1-0 εντός έδρας), ενώ είχε προηγηθεί η κατάκτηση του Super Cup σε βάρος της Πάφος FC στη διαδικασία των πέναλτι (5-4).

Να σημειωθεί, ότι μετά τις δύο προηγούμενες διακοπές του μαραθωνίου, τον περασμένο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, η ΑΕΚ είχε μία ισοπαλία και μία νίκη στην επιστροφή της στο πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, μετά την πρώτη διακοπή του Σεπτεμβρίου, οι κιτρινοπράσινοι εξήλθαν ισόπαλοι 1-1 με την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (3η αγωνιστική). Είχε προηγηθεί, την προηγούμενη αγωνιστική, η εντός έδρας νίκη επί της ΑΕΛ (2-0).

Μετά τη δεύτερη διακοπή του Οκτωβρίου, η ομάδα του Ιδιάκεθ κέρδισε στο «Τάσος Μάρκου» την ΕΝΠ με 0-2 (7η αγωνιστική). Είχε προηγηθεί, την 6η αγωνιστική, η συντριβή 2-4 από την Πάφος FC στην «Αρένα». Αδιαπραγμάτευτος στόχος της ΑΕΚ στο γήπεδο της πρωτεύουσας είναι το διπλό (θα είναι το 4ο μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα), προκειμένου να μειώσει την απόσταση από την κορυφή και να εκμεταλλευτεί τις όποιες απώλειες βαθμών προκύψουν από τα ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής.

Αποτελούν ερωτηματικό

Μπορεί ενόψει της σημερινής αναμέτρησης ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ να μετρά επιστροφές ποδοσφαιριστών, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι θα φορέσουν φανέλα βασικού ή θα πάρουν χρόνο συμμετοχής, έχοντας κατά νου και το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Ριέκα στην Κροατία. Διαθέσιμοι είναι οι Γκαρσία, Σαμπορίτ, Καμπρέρα και Εκπολό, ωστόσο τα πάντα θα εξαρτηθούν από την ετοιμότητα του κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά.

Σίγουρα θα απουσιάσουν ο ανέτοιμος Ροντέν και ο τιμωρημένος Ρομπέρζ. Ο Τσακόν δεν υπολογίζεται για το υπόλοιπο της σεζόν. Μια πιθανή ενδεκάδα θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Π. Ιωάννου (Εκπολό), Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ (Π. Ιωάννου), Ναλί ή Χάιρο, Λέδες, Σουάρες, Πονς, Ρούμπιο, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς ή Ανγκιέλσκι. Δεν αποκλείεται ο Χάιρο να χρησιμοποιηθεί στ’ άκρα της επίθεσης, ενώ τη θέση στο δεξί άκρο της άμυνας διεκδικεί με αξιώσεις και ο Μιραμόν.