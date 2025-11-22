Λέτε να κάνει... θόρυβο με το «καλημέρα» ο Κέρκεζ;

Πρώτο επίσημο παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα για τον Ντούσαν Κέρκεζ ο οποίος ανέλαβε τον Ατρόμητο που βρίσκεται στα χαμηλά διαζώματα. Και το εμπόδιο είναι ίσως το υψηλότερο αφού θα κάνει ντεμπούτο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό (20:00).

Λέτε να κάνει... θόρυβο με το «καλημέρα» ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΛ;

Πάντως οι ερυθρόλευκοι μετράνε πέντε στα πέντε στο γήπεδό τους και αν ο Ατρόμητος πάρει βαθμό ή βαθμούς θα είναι σπουδαία επιτυχία. Ματιές λοιπόν απόψε και προς... Φάληρο.

Χ.Χ