Λέτε να κάνει... θόρυβο με το «καλημέρα» ο Κέρκεζ;
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ζόρικο ντεμπούτο για τον Βόσνιο προπονητή.
Πρώτο επίσημο παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα για τον Ντούσαν Κέρκεζ ο οποίος ανέλαβε τον Ατρόμητο που βρίσκεται στα χαμηλά διαζώματα. Και το εμπόδιο είναι ίσως το υψηλότερο αφού θα κάνει ντεμπούτο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό (20:00).
Λέτε να κάνει... θόρυβο με το «καλημέρα» ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΛ;
Πάντως οι ερυθρόλευκοι μετράνε πέντε στα πέντε στο γήπεδό τους και αν ο Ατρόμητος πάρει βαθμό ή βαθμούς θα είναι σπουδαία επιτυχία. Ματιές λοιπόν απόψε και προς... Φάληρο.
Χ.Χ