Νίκησε την Παρί, «κέρδισε» τον Φουρνιέ και συνεχίζει δυναμικά ο Ολυμπιακός!

Λύγισε την Παρί και επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός.

Μετά την ήττα τους στην Ιταλία από την Αρμάνι Μιλάνο, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Γάλλων με «όπλο» την επίθεσή τους και να πανηγυρίσουν τη νίκη με 98-86 στο ΣΕΦ, για τη 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Έτσι, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, αλλά είδε την αντίπαλό του να παραμένει κοντά στο σκορ μέχρι και την τέταρτη περίοδο, βελτίωσε το ρεκόρ του σε 8-4 και παραμένει μία νίκη μακριά από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Από την άλλη, η Παρί, η οποία παρότι παρατάχθηκε χωρίς τον καλύτερο παίκτη της (Ιφί) κατάφερε να παρουσιαστεί ανταγωνιστική έχοντας σε μεγάλο βράδυ τον Ρόμπινσον, έπεσε στο 5-7 και παραμένει εκτός πρώτης δεκάδας της βαθμολογίας.

Για την επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να τεθεί αντιμέτωπος με τον Ερυθρό Αστέρα (26/11, 20:30), ενώ θα έχει προηγηθεί η εκτός έδρας δοκιμασία του κόντρα στον ΠΑΟΚ (23/11, 16:00), για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Για την Παρί, ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρησή της με την Dubai BC.

Το ματς:

Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στη διάθεσή του ΜακΚίσικ, Έβανς, Φαν και να αφήνει ξανά εκτός δωδεκάδας Λαρεντζάκη και Νετζήπογλου. Από την άλλη, ο Φρανσέσκο Ταμπελίνι επέλεξε τους Ουατάρα, Ρόμπινσον, Μόργκαν, Γουίλις και Ντοκοσί για την αρχική του πεντάδα, έχοντας να διαχειριστεί την πολύ σημαντική απουσία του Ιφί, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού στην πλάτη.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Μιλουτίνοφ να δίνει το πρώτο προβάδισμα στον Ολυμπιακό με καλάθι-φάουλ, ενώ ο Βεζένκοφ με το πρώτο του καλάθι έκανε το 5-2. Ο Ρόμπινσον ισοφάρισε με τρίποντό του και ο Ντόρσεϊ απάντησε άμεσα για το 8-5, αλλά ο γκαρντ της Παρί ευστόχησε ξανά από μακριά μετά από το τρίτο επιθετικό ριμπαόυντ της ομάδας του, για το 8-8. Ο Φαγέ έδωσε στους φιλοξενούμενους το πρώτο τους προβάδισμα στο ματς, ενώ ο Βεζένκοφ έκανε deflection που έφερε κλέψιμο και ο Ντόρσεϊ με τρίποντο στον αιφνιδιασμό έκανε το 11-10.

Ακολούθησαν διαδοχικά τρίποντα από Γουίλις και Φουρνιέ και ένα κάρφωμα του Μπακό για το 16-18, ενώ ο «καυτός» Ρόμπινσον έβαλε το πέμπτο του τρίποντο, για να βάλει την Παρί στο +8 (16-24). Φουρνιέ και Νιλικίνα με καλάθι φάουλ μείωσαν σε 21-24, ενώ ο Φαγέ με κάρφωμα και ο Ρόντεν με buzzer-beater τρίποντο «έγραψαν» το 21-29 της πρώτης περιόδου.

Ο Ολυμπιακός βελτίωσε την αμυντική του λειτουργία στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ενώ Πίτερς και Γουόρντ έδωσαν λύσεις επιθετικά, με τον δεύτερο να δίνει 5 σερί δικούς του πόντους με τρίποντο και εμφατικό κάρφωμα σε αιφνιδιασμό, για το 30-31! Ο Ρόμπινσον ευστόχησε ξανά για τρεις (6/7), με τον Γουόρντ να απαντά για το 34-36, ενώ ο Παπανικολάου με το πρώτο δικό του τρίποντο στο ματς και ο Πίτερς ευστοχώντας από το ύψος των βολών, έβαλαν τον Ολυμπιακό μπροστά με 39-38! Έχοντας πάρει το μομέντουμ, οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με 43-39 χάρη σε ένα alley-oop κάρφωμα του Χολ, ενώ ο Γουόρντ έφτασε τους 12 προσωπικούς πόντους, διαμορφώνοντας το 45-39.

Το σερί του Ολυμπιακού έφτασε στο 13-1, για να ξεφύγει με 47-39, η Παρί μείωσε σε 50-44 με τρίποντα από Μόργκαν και Ουατάρα, ενώ ο Βεζένκοφ με τρεις βολές έδωσε το πρώτο διψήφιο προβάδισμα (55-44) στον Ολυμπιακό. Ο Μπαγέ με τρίποντο μείωσε σε 58-47, ο Νιλικίνα απάντησε, πριν ο Ρόμπινσον φτάσει τους 22 προσωπικούς πόντους, διαμορφώνοντας το 58-49 του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να έχει βάλει 37 πόντους και να έχει 11 ασίστ για 0 λάθη στο δεύτερο δεκάλεπτο!

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Ρόμπινσον να φτάνει τους 26 προσωπικούς πόντους για να μειώσει σε 60-53, ενώ ο Φουρνιέ με τρίποντό του επανέφερε το διψήφιο προβάδισμα του Ολυμπιακού. Νευρικές οι δύο ομάδες επιθετικά, με τον Ντόρσεϊ να κάνει το 65-53 με δύσκολο καλάθι του, πριν οι Ουατάρα και Μόργκαν μειώσουν σε 65-59 για την Παρί με τρίποντά τους. Ο Φουρνιέ απάντησε φτάνοντας τους 11 προσωπικούς πόντους, ο Βεζένκοφ ευστόχησε και εκείνος για τρεις (71-59), όμως η Παρί με σερί της 10-1 πλησίασε ξανά σε «απόσταση βολής» (72-69). Ο Φουρνιέ έδωσε ξανά τη λύση με λέι απ του, ενώ ο Μιλουτίνοφ με μία του βολή διαμόρφωσε το 75-69 της τρίτης περιόδου.

Η Παρί πλησίασε ξανά στο καλάθι (75-73), όμως ο Χολ με συνεχόμενα καλάθια του έβαλε ξανά τον Ολυμπιακό στο +6 (79-73), πριν ο Ντόρσεϊ με ακροβατικό καλάθι-φάουλ διαμόρφωσε το 81-75. Ο Ρόμπινσον με το 7ο τρίποντό του μείωσε σε 81-78, ο Γουόκαπ απάντησε για το 84-75, ενώ ο Φουρνιέ με τρίποντό του έδωσε ξανά διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό (89-78)! Ο Γάλλος μάλιστα έκλεψε και σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 91-78, με τον Ολυμπιακό να διαχειρίζεται σωστά το προβάδισμά του στην «τελική ευθεία», για να πάρει τη νίκη με 98-86!