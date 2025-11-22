ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Νόρις πήρε την pole position υπό βροχή στο Λας Βέγκας

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος κάνει... κουμάντο.

Την τρίτη διαδοχική "pole position" του και 16η στην καριέρα του πανηγύρισε ο Λάντο Νόρις, ο οποίος πρώτευσε στα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι του Λας Βέγκας που διεξήχθησαν υπό βροχή.

Ο «πιλότος» της McLaren, ο οποίος είναι επικεφαλής στη βαθμολογία των οδηγών, άφησε στην δεύτερη θέση τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Καρλος Σάινθ με Williams, την ώρα που ο έτερος οδηγός της McLaren και συνδιεκδικητής του τίτλου, Όσκαρ Πιάστρι, περιορίστηκε στην πέμπτη θέση.

Ο Νόρις πρώτευσε στα επίσημα δοκιμαστικά με επίδοση 1:47.934, όντας περίπου τρία δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Φερστάπεν, ενώ ο Σάινθ πραγματοποίησε άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση και τερμάτισε μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, ο οποίος σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο πρώτο (Q1) και στο δεύτερο (Q2) μέρος των δοκιμαστικών, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες.

Η πρώτη δεκάδα στα επίσημα δοκιμαστικά για το γκραν πρι του Λας Βέγκας:

1. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:47.934

2. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:48.257

3. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams) 1:48.296

4. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:48.803

5. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:48.961

6. Λίαμ Λόσον (Ν. Ζηλανδία/Racing Bulls) 1:49.062

7. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 1:49.466

8. Ισάκ Ατζάρ (Γαλλία/Racing Bulls) 1:49.554

9. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:49.872

10. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 1:51.540

 

Διαβαστε ακομη