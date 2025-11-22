Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε Ομόνοια Αραδίππου-Άχνα & Ολυμπιακός-ΑΕΚ Λάρνακας

Η 11η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan συνεχίζεται σήμερα με δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, τις οποίες συνοδεύει η πληθώρα στοιχηματικών επιλογών που προσφέρει η Stoiximan στους φίλους του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Στις 17:00, στο στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος, η Ομόνοια Αραδίππου φιλοξενεί τον Εθνικό Άχνας, σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστό βαθμολογικό και αγωνιστικό ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.42 στη νίκη της ομάδας του Μαρίνου Σατσιά, 3.40 στην ισοπαλία και 2.77 στη νίκη του Εθνικού Άχνας. Ανάμεσα στις ειδικές επιλογές του αγώνα ξεχωρίζει η απόδοση 2.25 για το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στην αναμέτρηση.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις 19:00, το ΓΣΠ φιλοξενεί την αναμέτρηση του Ολυμπιακού Λευκωσίας απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας. Η νίκη της ομάδας του Γιώργου Κωστή προσφέρεται από τη Stoiximan σε απόδοση 6.90, η ισοπαλία σε 3.75, ενώ το «διπλό» της ΑΕΚ Λάρνακας βρίσκεται στο 1.52. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ειδική επιλογή για την ύπαρξη κόκκινης κάρτας στον αγώνα, η οποία προσφέρεται σε απόδοση 4.15.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!