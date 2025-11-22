ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε Ομόνοια Αραδίππου-Άχνα & Ολυμπιακός-ΑΕΚ Λάρνακας

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η 11η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan συνεχίζεται σήμερα με δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, τις οποίες συνοδεύει η πληθώρα στοιχηματικών επιλογών που προσφέρει η Stoiximan στους φίλους του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Στις 17:00, στο στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος, η Ομόνοια Αραδίππου φιλοξενεί τον Εθνικό Άχνας, σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστό βαθμολογικό και αγωνιστικό ενδιαφέρον. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.42 στη νίκη της ομάδας του Μαρίνου Σατσιά, 3.40 στην ισοπαλία και 2.77 στη νίκη του Εθνικού Άχνας. Ανάμεσα στις ειδικές επιλογές του αγώνα ξεχωρίζει η απόδοση 2.25 για το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στην αναμέτρηση.

Στις 19:00, το ΓΣΠ φιλοξενεί την αναμέτρηση του Ολυμπιακού Λευκωσίας απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας. Η νίκη της ομάδας του Γιώργου Κωστή προσφέρεται από τη Stoiximan σε απόδοση 6.90, η ισοπαλία σε 3.75, ενώ το «διπλό» της ΑΕΚ Λάρνακας βρίσκεται στο 1.52. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ειδική επιλογή για την ύπαρξη κόκκινης κάρτας στον αγώνα, η οποία προσφέρεται σε απόδοση 4.15.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

