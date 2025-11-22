Η Ομόνοια 29ης Μαΐου απειλεί το αήττητο της Νέας Σαλαμίνας - Πρόγραμμα κα βαθμολογία

Με σπουδαίο ντέρμπι επαναρχίζει η δράση στη Β΄ Κατηγορία και όλη η 9η αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για σήμερα Σάββατο.

Στις 17:00 η Ομόνοια 29ης Μαΐου που βρίσκεται στην 3η θέση με 15 βαθμούς υποδέχεται στην Περιστερώνα, την πρωτοπόρο Νέα Σαλαμίνα που με 22 βαθμούς, είναι η μοναδική ομάδα που συνεχίζει χωρίς ήττα, μετρώντας μονάχα μία ισοπαλία.

Ένα ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν ως στόχο την άνοδο και φυσικά στόχος είναι αυτή να συνοδευτεί και με την κούπα.

Νωρίτερα, στις 14:30 θα γίνουν άλλα έξι παιχνίδια. Συγκεκριμένα

ΑΕΖ-ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

Αχ./Ονήσιλος-Αγία Νάπα

Σπάρτακος-Καρμιώτισσα

ΜΕΑΠ-Διγενής Μόρφου

Χαλκάνορας-Ηρακλής

ΑΣΙΛ-Δόξα

Το πρόγραμμα θα κλείσει στις 18:00 με το ΠΑΕΕΚ-Εθνικός Λατσιών

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ