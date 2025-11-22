Εuroleague: Το φλερτ των «αιωνίων» με την κορυφή και τα επόμενα εμπόδια
Στα άνω διαζώματα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός προχώρησαν με νίκες στην 12η αγωνιστική της Euroleague και συνεχίζουν το φλερτ με την κορυφή. Οι ερυθρόλευκοι έκαμψαν την αντίσταση της Παρί και οι πράσινοι της Τουμπάι.
Με ρεκόρ 8-4 οι «αιώνιοι» είναι μία νίκη πίσω από τη Χάποελ Τελ Αβίβ που βρίσκεται στο 9-3, όμως υπάρχει και ένα γκρουπ ομάδων που είναι κοντά και με μία ήττα, η οπισθοχώρηση ίσως να είναι μεγάλη.
Η επόμενη αγωνιστική θα βρει τους πράσινους να υποδέχονται την Παρτιζάν ενώ την άλλη ομάδα του Βελιγραδίου θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός αλλά στη Σερβία.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ 9-3
Ολυμπιακός 8-4
Ερυθρός Αστέρας 8-4
Παναθηναϊκός 8-4
Ζάλγκιρις 7-5
Μονακό 7-5
Βαλένθια 7-5
Φενέρμπαχτσε 7-5
Μπαρτσελόνα 7-5
Ρεάλ Μαδρίτης 6-6
Αρμάνι Μιλάνο 6-6
Βίρτους Μπολόνια 6-6
Παρί 5-7
Ντουμπάι 5-7
Αναντολού Εφές 5-7
Μπάγερν Μονάχου 5-7
Μπασκόνια 4-8
Παρτίζαν 4-8
Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9
Βιλερμπάν 3-9
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
25/11
18:00 Ντουμπάι BC - Παρί
19:45 Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια
20:00 Ζάλγκιρις - Μπασκόνια
20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ
21:15 Παναθηναϊκός - Παρτίζαν
21:30 Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου
26/11
19:00 Μακάμπι - Αρμάνι Μιλάνο
20:30 Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός
20:30 Μονακό - Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν