Εuroleague: Το φλερτ των «αιωνίων» με την κορυφή και τα επόμενα εμπόδια

Εuroleague: Το φλερτ των «αιωνίων» με την κορυφή και τα επόμενα εμπόδια

Στα άνω διαζώματα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός προχώρησαν με νίκες στην 12η αγωνιστική της Euroleague και συνεχίζουν το φλερτ με την κορυφή. Οι ερυθρόλευκοι έκαμψαν την αντίσταση της Παρί και οι πράσινοι της Τουμπάι.

Με ρεκόρ 8-4 οι «αιώνιοι» είναι μία νίκη πίσω από τη Χάποελ Τελ Αβίβ που βρίσκεται στο 9-3, όμως υπάρχει και ένα γκρουπ ομάδων που είναι κοντά και με μία ήττα, η οπισθοχώρηση ίσως να είναι μεγάλη.

Η επόμενη αγωνιστική θα βρει τους πράσινους να υποδέχονται την Παρτιζάν ενώ την άλλη ομάδα του Βελιγραδίου θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός αλλά στη Σερβία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ 9-3

Ολυμπιακός 8-4

Ερυθρός Αστέρας 8-4

Παναθηναϊκός 8-4

Ζάλγκιρις 7-5

Μονακό 7-5

Βαλένθια 7-5

Φενέρμπαχτσε 7-5

Μπαρτσελόνα 7-5

Ρεάλ Μαδρίτης 6-6

Αρμάνι Μιλάνο 6-6

Βίρτους Μπολόνια 6-6

Παρί 5-7

Ντουμπάι 5-7

Αναντολού Εφές 5-7

Μπάγερν Μονάχου 5-7

Μπασκόνια 4-8

Παρτίζαν 4-8

Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9

Βιλερμπάν 3-9

 

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

25/11

18:00 Ντουμπάι BC - Παρί

19:45 Φενέρμπαχτσε - Βίρτους Μπολόνια

20:00 Ζάλγκιρις - Μπασκόνια

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ

21:15 Παναθηναϊκός - Παρτίζαν

21:30 Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου

26/11

19:00 Μακάμπι - Αρμάνι Μιλάνο

20:30 Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός

20:30 Μονακό - Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα - Βιλερμπάν

