Σημαντική αλλαγή στην προκήρυξη: Μετά τα 30 λεπτά η... μπάλα σε Γ/Δ ή πρόεδρο της ΚΟΠ!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, κατά την διάρκεια της τελευταίας του συνεδρίας αποφάσισε να τροποποιήσει την προκήρυξη, αναφορικά με τον χρόνο αναμονής του Διαιτητή, για να αποφασίσει την μη διεξαγωγή ενός αγώνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τον χρόνο αναμονής του Διαιτητή από 20 λεπτά σε 30 λεπτά και σε περίπτωση που δεν επιλυθεί το πρόβλημα και με την παρέλευση των 30 λεπτών, τότε το θέμα θα χειρίζεται ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας με το Διαιτητή του αγώνα.

Σε περίπτωση κωλύματος του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας, το θέμα θα το χειρίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μαζί με τον Διαιτητή του αγώνα.

Η απόφαση του Διευθυντή ή του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας ανάλογα, θα είναι τελεσίδικη και δεν θα μπορεί να προσβάλλεται οπουδήποτε.