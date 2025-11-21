Περιμένουν την απάντηση Πάντσεον!
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ
Δημοσιευτηκε:
Έγινε πρόταση στον Άγγλο προπονητή ο οποίος θα απαντήσει εντός της ημέρας
Την απάντηση του του Τζένσον Πάντσεον περιμένουν σήμερα στην Ένωση. Έγινε πρόταση στον Άγγλο τεχνικό και εάν σήμερα απαντήσει θετικά θα αποτελέσει τον νέο προπονητή των βυσσινί.
Ο Πάντσεον δεσμεύτηκε να δώσει σήμερα την απάντηση του.
Το ότι ο Άγλλος ήταν στην λίστα των προπονητών που προτάθηκαν και μάλιστα ως πρώτο όνομα, το είχαμε αποκαλύψει τις προηγούμενες ημέρες.