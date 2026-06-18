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Στα χέρια Αμερικανών η Ένωση!

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

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Στα χέρια Αμερικανών η Ένωση!

Στα χέρια επενδυτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περνάει η Ένωση. Η ομάδα του Παραλιμνίου έχει έλθει σε οριστική συμφωνία με αμερικανικό επενδυτικό fund και μπαίνει πλέον σε νέα εποχή. Η συμφωνία εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου.

Μάλιστα όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από τη διοίκηση η συμφωνία θα τεθεί προς έγκριση στην συνέλευση της Τρίτης και αν εγκριθεί θα περάσει και επίσημα σε αμερικανικά χέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συμφωνία είναι μακρόχρονης διάρκειας και εκπρόσωπος των Αμερικανών είναι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ Κουνενάκης.

Στο μεταξύ σε μια άλλη εξέλιξη η Ένωση προχώρησε στην απόκτηση του Μάριου Περατικού που αποτελεί την πρώτη μεταγραφή των βυσσινί.

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