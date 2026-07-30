ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάφος FC: Όλα για όλα στο «Αλφαμέγα» για να φέρει τα κάτω-πάνω!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Πάφος FC: Όλα για όλα στο «Αλφαμέγα» για να φέρει τα κάτω-πάνω!

Το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο ψάχνει το τέλειο παιχνίδι κόντρα στη Χάιντουκ για να ανατρέψει το 2-0 του Σπλιτ και να κρατήσει το ευρωπαϊκό «μαξιλαράκι».

Το  2-0 με το οποίο έχασε η Πάφος FC στο Σπλιτ από τη Χάιντουκ, ελαχιστοποίησε τις ελπίδες για πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Όμως από τη στιγμή που στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται, το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο θα παλέψει με μανία απόψε (20:00) στο «Αλφαμέγα», για να φέρει τα κάτω-πάνω ώστε να μην «υποβιβαστεί» στο Conference League. Όχι πως είναι «καταστροφή», θα χαθεί όμως από νωρίς το «μαξιλαράκι» εισόδου σε ευρωπαϊκό όμιλο και όλα τα οφέλη που προσφέρει η δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η Πάφος FC, λαμβάνοντας μέρος στις δύο σεζόν που προηγήθηκαν σε τελική φάση, της έχει ανοίξει η όρεξη. Έχει όμως να κάνει με έναν αντίπαλο με μπόλικη ποιότητα και θα πρέπει να τα κάνει όλα τέλεια, όντας με δύο γκολ στην… πλάτη. Δεν ήταν κακή στην Κροατία, κάποιες στιγμές επιπολαιότητας όμως, κόστισαν ακριβά. Η τεχνική ηγεσία ενδεχομένως να ρίξει όλα τα «ισχυρά» όπλα από την αρχή, σε σχέση με τον πρώτο αγώνα. Αναφερόμαστε στους Μπρούνο και Κορέια, αν και για τον δεύτερο είναι αρκετό το ρίσκο. Φανέλα βασικού ίσως πάρει και ο Άντερσον αντί του Λέλε.

Αρκετή αναμένεται πάντως να είναι και η προσέλευση κόσμου, παρά το γεγονός ότι δεν «βοηθά» το αποτέλεσμα.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Να το αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πέντε γκολ και τα χαμένα πέναλτι που άφησαν εκτός την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Καρέ-καρέ η απογοήτευση της ΑΕΚ μετά τον αποκλεισμό

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Ραστόντερ «ξελάσπωσε» τον Παναθηναϊκό που προκρίθηκε αγχωτικά με ισοπαλία

Ελλάδα

|

Category image

Mακριά από τον καλό εαυτό της η Ολίβια Φωτοπούλου

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Σα Πίντο: «Κάναμε κάτι επικό – Οι παίκτες έδειξαν τρομερά πράγματα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ένας πρώην ΑΠΟΕΛίστας πέταξε εκτός Ευρώπης - μέσω πέναλτι - την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Τρελάθηκε ο Σα Πίντο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι το έφερε… τούμπα η Πάφος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με… μαγικά του Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» την πρόκριση στον 3ο προκριματικό

Ελλάδα

|

Category image

Κόντρα στη Σάλτσμπουργκ θα κληθεί να κάνει η Πάφος το... θαύμα της - Το προφίλ των Αυστριακών

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Απίστευτοι μάγκες και μεγαλειώδης πρόκριση για την Πάφος FC!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Όγδοος στον τελικό της σφαιροβολίας ο Πέτρος Μιχαηλίδης

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Aπίστευτο κάζο για τον Τιμούρ, δέχθηκε εφτάρα από τη Ζαλγκίρις!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Μπραν το επόμενο εμπόδιο του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη