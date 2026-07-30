Πάφος FC: Όλα για όλα στο «Αλφαμέγα» για να φέρει τα κάτω-πάνω!

Το 2-0 με το οποίο έχασε η Πάφος FC στο Σπλιτ από τη Χάιντουκ, ελαχιστοποίησε τις ελπίδες για πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Όμως από τη στιγμή που στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται, το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο θα παλέψει με μανία απόψε (20:00) στο «Αλφαμέγα», για να φέρει τα κάτω-πάνω ώστε να μην «υποβιβαστεί» στο Conference League. Όχι πως είναι «καταστροφή», θα χαθεί όμως από νωρίς το «μαξιλαράκι» εισόδου σε ευρωπαϊκό όμιλο και όλα τα οφέλη που προσφέρει η δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η Πάφος FC, λαμβάνοντας μέρος στις δύο σεζόν που προηγήθηκαν σε τελική φάση, της έχει ανοίξει η όρεξη. Έχει όμως να κάνει με έναν αντίπαλο με μπόλικη ποιότητα και θα πρέπει να τα κάνει όλα τέλεια, όντας με δύο γκολ στην… πλάτη. Δεν ήταν κακή στην Κροατία, κάποιες στιγμές επιπολαιότητας όμως, κόστισαν ακριβά. Η τεχνική ηγεσία ενδεχομένως να ρίξει όλα τα «ισχυρά» όπλα από την αρχή, σε σχέση με τον πρώτο αγώνα. Αναφερόμαστε στους Μπρούνο και Κορέια, αν και για τον δεύτερο είναι αρκετό το ρίσκο. Φανέλα βασικού ίσως πάρει και ο Άντερσον αντί του Λέλε.

Αρκετή αναμένεται πάντως να είναι και η προσέλευση κόσμου, παρά το γεγονός ότι δεν «βοηθά» το αποτέλεσμα.