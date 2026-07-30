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ΒΙΝΤΕΟ: Έκπληξη γενεθλίων στην Κουλιτσένκο!

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: Έκπληξη γενεθλίων στην Κουλιτσένκο!

Γεννημένη στις 28 Ιουλίου 2002, ανήμερα του τελικού του ύψους στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, η σημαιοφόρος της αποστολής μας στην τελετή έναρξης έκλεισε... αισίως τα 24!

Έκπληξη γενεθλίων επεφύλασσε η αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Ελένα Κουλιτσένκο μετά τον αγώνα της το βράδυ της Τρίτης στο άλμα εις ύψος, με... μπροστάρηδες τον πρόεδρο κ. Γεώργιο Χρυσοστόμου και τη συναθλήτρια της Ελένας, Φιλίππα Φωτοπούλου!

Παρόντες φυσικά και άλλοι αθλητές, αθλήτριες και μέλη της αποστολής, που δεν έχασαν την ευκαιρία να ευχηθούν στην Ελένα και κάποιοι να προβούν και σε μια μικρή... διατροφική «παρανομία» με λίγη τούρτα! Έτσι, για το... έθιμο!!!

Μετά από μια πολύ δύσκολη βραδιά, καθώς τα αγωνίσματα του στίβου έγιναν κάτω από καταρρακτώδη βροχή, τα γενέθλια της Ελένα ήταν μια όμορφη στιγμή για όλους!

Μια ωραία στιγμή, ειδικά για την ίδια την πρωταθλήτρια μας του ύψους, η οποία λίγο πριν είχε δώσει τον καλύτερο της εαυτό στο στάδιο, υπό αυτές τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες!

Γεννημένη στις 28 Ιουλίου 2002, ανήμερα του τελικού του ύψους στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, η σημαιοφόρος της αποστολής μας στην τελετή έναρξης έκλεισε... αισίως τα 24!

Χρόνια πολλά Ελένα! Θερμές ευχές από όλη την οικογένεια της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής για κάθε επιτυχία στην καριέρα σου και κάθε καλό στη ζωή σου!

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

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