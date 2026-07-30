ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρόμα: Συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ρόμα: Συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη

Η Ρόμα έφτασε σε καταρχήν συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ο οποίος ετοιμάζεται να ταξιδέψει για ιατρικές εξετάσεις.

Μία ανάσα από τη μεταγραφή του στη Ρόμα βρίσκεται πλέον ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, καθώς οι «τζαλορόσι» έφτασαν σε καταρχήν συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Έλληνα κεντρικού αμυντικού.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φιλίπο Μπιαφόρα, οι δύο σύλλογοι έχουν συμφωνήσει στους βασικούς όρους της μετακίνησης και απομένει να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, ο 22χρονος στόπερ θα λάβει την άδεια να ταξιδέψει στην Ιταλία και να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Πενταετές συμβόλαιο με τη Ρόμα

Ο διεθνής αμυντικός φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με την ιταλική ομάδα για συνεργασία διάρκειας πέντε ετών, έως το καλοκαίρι του 2031. Η Ρόμα κινήθηκε αποφασιστικά για την απόκτησή του και κατάφερε να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα έναντι συλλόγων από την Αγγλία και την Ισπανία, οι οποίοι είχαν επίσης εξετάσει την περίπτωσή του. Ο Κουλιεράκης εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Serie A και να ενταχθεί στην ομάδα του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι. Η προοπτική της Ρόμα, ο ρόλος που του προσφέρεται και η παρουσία σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες με τη Βόλφσμπουργκ

Το βασικό εμπόδιο που απέμενε αφορούσε τη συμφωνία ανάμεσα στη Ρόμα και τη Βόλφσμπουργκ. Οι Ιταλοί είχαν καταθέσει πρόταση ύψους 15 εκατ. ευρώ, με τις διαπραγματεύσεις να προχωρούν σημαντικά τις τελευταίες ώρες. Πλέον, οι δύο ομάδες έχουν φτάσει σε συμφωνία επί της αρχής και εργάζονται πάνω στις τελικές λεπτομέρειες της μεταγραφής. Εφόσον δεν παρουσιαστεί κάποιο απρόοπτο, ο ποδοσφαιριστής θα ταξιδέψει σύντομα στη Ρώμη, ώστε να ολοκληρώσει τις εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Η Βόλφσμπουργκ έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε πωλήσεις ποδοσφαιριστών μετά τον υποβιβασμό της, επιδιώκοντας να ενισχύσει οικονομικά τον σύλλογο και να αναδιαμορφώσει το ρόστερ της.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Να το αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πέντε γκολ και τα χαμένα πέναλτι που άφησαν εκτός την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Καρέ-καρέ η απογοήτευση της ΑΕΚ μετά τον αποκλεισμό

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Ραστόντερ «ξελάσπωσε» τον Παναθηναϊκό που προκρίθηκε αγχωτικά με ισοπαλία

Ελλάδα

|

Category image

Mακριά από τον καλό εαυτό της η Ολίβια Φωτοπούλου

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Σα Πίντο: «Κάναμε κάτι επικό – Οι παίκτες έδειξαν τρομερά πράγματα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ένας πρώην ΑΠΟΕΛίστας πέταξε εκτός Ευρώπης - μέσω πέναλτι - την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Τρελάθηκε ο Σα Πίντο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι το έφερε… τούμπα η Πάφος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με… μαγικά του Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» την πρόκριση στον 3ο προκριματικό

Ελλάδα

|

Category image

Κόντρα στη Σάλτσμπουργκ θα κληθεί να κάνει η Πάφος το... θαύμα της - Το προφίλ των Αυστριακών

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Απίστευτοι μάγκες και μεγαλειώδης πρόκριση για την Πάφος FC!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Όγδοος στον τελικό της σφαιροβολίας ο Πέτρος Μιχαηλίδης

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Aπίστευτο κάζο για τον Τιμούρ, δέχθηκε εφτάρα από τη Ζαλγκίρις!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Μπραν το επόμενο εμπόδιο του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη