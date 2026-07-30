ΠΑΟΚ-Ντιναμό Κιέβου: Με προβάδισμα και πίστη για την πρώτη πρόκριση οι «ασπρόμαυροι»

Η ώρα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν μπροστά στον κόσμο του στην Τούμπα έφτασε, με τους «ασπρόμαυρους» να μονομαχούν με την Ντιναμό Κιέβου (20:45) στη ρεβάνς του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν το προβάδισμα μετά το διπλό που πήραν στο πρώτο ματς με 3-2 και θέλουν είτε τη δεύτερη νίκη, είτε τουλάχιστον την ισοπαλία για να πάρουν την πρώτη πρόκριση στη διαδικασία των προκριματικών του Europa League.

Θυμίζουμε πως για να μπει ο ΠΑΟΚ στη League Phase θα χρειαστεί να κάνει τρεις προκρίσεις, ενώ στο ενδεχόμενο αποκλεισμού από τους Ουκρανούς θα βρεθεί στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Σε αυτό το ενδεχόμενο θα τεθεί αντιμέτωπος με τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάγκ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (0-0 το πρώτο ματς), ενώ θα προκριθεί στον 3ο προκριματικό του Europa θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι-Άντερλεχτ (1-1 ο πρώτος αγώνας).

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Αλέσιο Λίσι έκανε ντεμπούτο με το… δεξί στον πάγκο του ΠΑΟΚ σε επίσημο ματς. Σε ένα απαιτητικό παιχνίδι που είδε την ομάδα του να μένει από νωρίς πίσω στο σκορ, χάνοντας και με τραυματισμό τον Τάχα Άλι, οι «ασπρόμαυροι» όχι μόνο δεν επηρεάστηκαν αρνητικά, αλλά τούμπαραν το ματς από το πρώτο μέρος με τα τέρματα των Κωνσταντέλια και Ζαφείρη. Ο Σανταμαρία σκόραρε στο ντεμπούτο του και το μόνο αρνητικό ήταν το γκολ με το οποίο μείωσε η Ντιναμό, διατηρώντας τις πιθανότητες για ανατροπή στη ρεβάνς.

Ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να δώσει φανέλα βασικού στον Ελουστόντο, που πέρασε ως αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και στον Μπάμπα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Τάισον θα καλύψει στην ενδεκάδα το κενό που άφησε ο άτυχος Τάχα Άλι, ο οποίος θα μείνει στα πιτς για ένα μήνα, ενώ δεδομένα εκτός είναι οι Ντεσπόντοφ, Σορετίρε, Μεϊτέ.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ιγκόρ Κόστιουκ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ολεκσάντρ Τίμτσικ και Μικόλα Μιχαιλένκο που παρέμειναν στο Λούμπλιν, συνεχίζοντας το ατομικό τους πρόγραμμα. Αντίθετα, ο Καμπάγιεφ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και ταξίδεψε κανονικά για τη Θεσσαλονίκη. Μένει να φανεί αν θα βρίσκεται στα πλάνα του τεχνικού των Ουκρανών, ενώ θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί και ο Ολεκσί Σίτς, που αποτελεί την τελευταία μεταγραφή της Ντιναμό.

«Πράγματι ο Κωνσταντέλιας ήταν πολύ καλός στο πρώτο ματς. Έχω δει ότι ο Κωνσταντέλιας είναι από τους πιο ποιοτικούς και επικίνδυνους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μία καλή ομάδα και οργανωμένη που εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας. Τοποθετήθηκαν καλά στον αγωνιστικό χώρο τις σημαντικές στιγμές. Αναλύσαμε κάποια λάθη, κάποιες στιγμές από το πρώτο ματς και ενόψει του αυριανού αγώνα και ελπίζω να δουλέψουν.

Έχουν παίκτες με ποιότητα. Εκμεταλλεύτηκαν με εντυπωσιακό τρόπο τα λάθη μας και σκόραραν. Σκοράραμε πρώτοι, αλλά έπαιξαν πολύ καλά. Κάναμε λάθη στην πορεία και έπειτα ισοφάρισαν, ένα γκολ που μας έριξε ψυχολογικά. Δεν το αλλάξαμε στο ημίχρονο. Θέλαμε να πάρουμε χώρο στο γήπεδο, αλλά δεν δούλεψε το πλάνο μας. Σκοράραμε το 2-3, είχαμε και άλλες καλές ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς δεν σκοράραμε ξανά. Ήταν το πρώτο ημίχρονο, αύριο είναι το δεύτερο και είμαι σίγουρος ότι θα είναι διαφορετικό και ενδιαφέρον παιχνίδι. Τα πάντα είναι στο χέρι μας. Ελπίζω να προκριθούμε εμείς», ανέφερε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου ο Κόστιουκ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα - Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Σανταμαρία, Ζαφείρης - Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον - Μύθου.

Ντιναμό Κιέβου (Ιγκόρ Κόστιουκ): Νέσερετ - Κετζιόρα, Μπίλοβαρ, Μιχάβκο, Ντούμπιντσακ - Μπράζκο, Πιχάλονοκ, Σαπαρένκο - Βολόσιν, Πονομαρένκο, Γκερέρο.

Διαιτητής: Ντάμιαν Σίλβεστρζακ (Πολωνία)