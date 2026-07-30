«Προσπαθούν να πείσουν τον Αλ – Κελαΐφι να πάρει τη θέση του Ινφαντίνο στη FIFA!»

Η Telegraph φέρνει στην επιφάνεια άλλη μια εξέλιξη αναφορικά με όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στη FIFA και τον τρόπο με τον οποίο ο Τζάνι Ινφαντίνο έχει γίνει εχθρός στα μάτια όλων των ανθρώπων του ποδοσφαίρου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το ρεπορτάζ του βρετανικού Μέσου, άνθρωποι από την UEFA προσπαθούν να πείσουν τον Νασέρ Αλ – Κελαΐφι να θέσει υποψηφιότητα για τον προεδρικό θώκο της FIFA στις επόμενες αρχαιρεσίες.

Αυτό το σενάριο, βέβαια, συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες από τη στιγμή που το αφεντικό της Παρί Σεν Ζερμέν φαίνεται τη δεδομένη χρονική στιγμή να μην έχει καμία διάθεση εμπλοκής με οτιδήποτε στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Στην UEFA δεν σταματούν τις συζητήσεις γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρουν να «ρίξουν» τον Ινφαντίνο από την προεδρία της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, έχοντας ορκιστεί να μην του επιτρέψουν να πουλήσει τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ν’ αλλάξει τον χάρτη του αθλήματος…