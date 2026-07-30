Με οδηγό το ιδανικό ξεκίνημα, ο Λοΐζου χτίζει χαρακτήρα στο απαιτητικό Βελιγράδι
ΓΗΠΕΔΟ
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Σκόραρε και έστειλε μηνύματα ο 23χρονος άσος.
Ιδανικότερο ξεκίνημα στη σεζόν δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Λοΐζος Λοΐζου με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ άνοιξε λογαριασμό με τα τα αντίπαλα δίχτυα απέναντι στη Λαρν, για τα προκριματικά του Champions League.
Η μεταγραφή του στο Βελιγράδι αποτελεί μεγάλο στοίχημα για την καριέρα του, καθώς μπορεί να του ανοίξει διάπλατα τον δρόμο για μια σπουδαία διεθνή πορεία.
Σε ένα άκρως απαιτητικό περιβάλλον, ο νεαρός άσος θέλει να αποδείξει ότι διαθέτει την προσωπικότητα για να ξεχωρίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο! Είναι η ευκαιρία του!