Με οδηγό το ιδανικό ξεκίνημα, ο Λοΐζου χτίζει χαρακτήρα στο απαιτητικό Βελιγράδι

Ιδανικότερο ξεκίνημα στη σεζόν δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Λοΐζος Λοΐζου με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ άνοιξε λογαριασμό με τα τα αντίπαλα δίχτυα απέναντι στη Λαρν, για τα προκριματικά του Champions League.

Η μεταγραφή του στο Βελιγράδι αποτελεί μεγάλο στοίχημα για την καριέρα του, καθώς μπορεί να του ανοίξει διάπλατα τον δρόμο για μια σπουδαία διεθνή πορεία.

Σε ένα άκρως απαιτητικό περιβάλλον, ο νεαρός άσος θέλει να αποδείξει ότι διαθέτει την προσωπικότητα για να ξεχωρίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο! Είναι η ευκαιρία του!