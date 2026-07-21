Έδρες ομάδων Β' Κατηγορίας 2026 -2027

Το Πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 12 - 13 Σεπτεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 24 -25 Απριλίου 2027.

Οι έδρες των ομάδων του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας:

ΑΕΠ Πολεμιδιών: Κοινοτικό Στάδιο Πάνω Πολεμιδιών

Ακρίτας Χλώρακας: Κοινοτικό Στάδιο Χλώρακας

Αναγέννηση Δερύνειας: Στάδιο Αναγέννησης Δερύνειας

Αγία Νάπα: Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου: Κοινοτικό Στάδιο Ακρωτηρίου

ΑΣΙΛ Λύσης: Δημοτικό Στάδιο Αραδίππου

Διγενής Ακρίτας Μόρφου: Στάδιο ΘΟΪ Λακατάμιας

Δόξα Κατωκοπιάς: Στάδιο «Κατωκοπιά–Επιστροφή/Γλαύκος Κληρίδης»

Εθνικός Άχνας: Στάδιο Εθνικού Άχνας

Ε.Ν. Παραλιμνίου: Δημοτικό Στάδιο Παραλιμνίου «Τάσος Μάρκου»

Ερμής Αραδίππου: Δημοτικό Στάδιο Αραδίππου

Ηρακλής Γερολάκκου: Στάδιο «Κερύνεια Επιστροφή»

ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού Νήσου: Κοινοτικό Στάδιο Πέρα Χωριού Νήσου «Θεοδώρειο»

ΠΑΕΕΚ Κερύνειας: Στάδιο «Κερύνεια Επιστροφή»

Σπάρτακος Κιτίου: Δημοτικό Στάδιο Δρομολαξιάς

Χαλκάνορας Ιδαλίου: Στάδιο «Δημήτρη Χάματσου»