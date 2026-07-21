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Έδρες ομάδων Β' Κατηγορίας 2026 -2027

ΓΗΠΕΔΟ

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Έδρες ομάδων Β' Κατηγορίας 2026 -2027

Με τη συμμετοχή 16 ομάδων θα διεξαχθεί το Πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας 2026 - 2027.

Το Πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 12 - 13 Σεπτεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 24 -25 Απριλίου 2027.

Οι έδρες των ομάδων του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας:

ΑΕΠ Πολεμιδιών: Κοινοτικό Στάδιο Πάνω Πολεμιδιών

 

Ακρίτας Χλώρακας: Κοινοτικό Στάδιο Χλώρακας

 

Αναγέννηση Δερύνειας: Στάδιο Αναγέννησης Δερύνειας

 

Αγία Νάπα: Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας

 

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου: Κοινοτικό Στάδιο Ακρωτηρίου

 

ΑΣΙΛ Λύσης: Δημοτικό Στάδιο Αραδίππου

 

Διγενής Ακρίτας Μόρφου: Στάδιο ΘΟΪ Λακατάμιας

 

Δόξα Κατωκοπιάς: Στάδιο «Κατωκοπιά–Επιστροφή/Γλαύκος Κληρίδης»

 

Εθνικός Άχνας: Στάδιο Εθνικού Άχνας

 

Ε.Ν. Παραλιμνίου: Δημοτικό Στάδιο Παραλιμνίου «Τάσος Μάρκου»

 

Ερμής Αραδίππου: Δημοτικό Στάδιο Αραδίππου

 

Ηρακλής Γερολάκκου: Στάδιο «Κερύνεια Επιστροφή»

 

ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού Νήσου: Κοινοτικό Στάδιο Πέρα Χωριού Νήσου «Θεοδώρειο»

 

ΠΑΕΕΚ Κερύνειας: Στάδιο «Κερύνεια Επιστροφή»

 

Σπάρτακος Κιτίου: Δημοτικό Στάδιο Δρομολαξιάς

 

Χαλκάνορας Ιδαλίου: Στάδιο «Δημήτρη Χάματσου»

 

 

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