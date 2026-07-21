Έδρες ομάδων Β' Κατηγορίας 2026 -2027
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με τη συμμετοχή 16 ομάδων θα διεξαχθεί το Πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας 2026 - 2027.
Το Πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 12 - 13 Σεπτεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 24 -25 Απριλίου 2027.
Οι έδρες των ομάδων του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας:
ΑΕΠ Πολεμιδιών: Κοινοτικό Στάδιο Πάνω Πολεμιδιών
Ακρίτας Χλώρακας: Κοινοτικό Στάδιο Χλώρακας
Αναγέννηση Δερύνειας: Στάδιο Αναγέννησης Δερύνειας
Αγία Νάπα: Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου: Κοινοτικό Στάδιο Ακρωτηρίου
ΑΣΙΛ Λύσης: Δημοτικό Στάδιο Αραδίππου
Διγενής Ακρίτας Μόρφου: Στάδιο ΘΟΪ Λακατάμιας
Δόξα Κατωκοπιάς: Στάδιο «Κατωκοπιά–Επιστροφή/Γλαύκος Κληρίδης»
Εθνικός Άχνας: Στάδιο Εθνικού Άχνας
Ε.Ν. Παραλιμνίου: Δημοτικό Στάδιο Παραλιμνίου «Τάσος Μάρκου»
Ερμής Αραδίππου: Δημοτικό Στάδιο Αραδίππου
Ηρακλής Γερολάκκου: Στάδιο «Κερύνεια Επιστροφή»
ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού Νήσου: Κοινοτικό Στάδιο Πέρα Χωριού Νήσου «Θεοδώρειο»
ΠΑΕΕΚ Κερύνειας: Στάδιο «Κερύνεια Επιστροφή»
Σπάρτακος Κιτίου: Δημοτικό Στάδιο Δρομολαξιάς
Χαλκάνορας Ιδαλίου: Στάδιο «Δημήτρη Χάματσου»