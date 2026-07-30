Μακρής: «Η ΑΕΛ είναι μια μεγάλη ομάδα»

Έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του είναι ο Ανδρέας Μακρής, ο οποίος συμφώνησε με την ΑΕΛ Λάρισα. Σε δηλώσεις του στο «larissaction.gr» αναφέρθηκε στον νέο σταθμό της καριέρας του και γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει από το κυπριακό πρωτάθλημα. Αναλυτικά, οι τοποθετήσεις του 30χρονου άσου:

Για τις πρώτες του εντυπώσεις και την έναρξη της προετοιμασίας δήλωσε:

«Πρώτα απ’ όλα, σας ευχαριστώ για τις ευχές. Με τη σειρά μου, θα ήθελα να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ για την ομάδα. Οι πρώτες μου εντυπώσεις εδώ είναι πάρα πολύ καλές. Τα παιδιά με υποδέχθηκαν πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Όμως προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί καινούργιοι παίκτες. Θα προσπαθήσω να δώσω το καλύτερο για εμάς και για την πόλη. Έχω μάθει αρκετά πράγματα, αν και δεν είμαι πολύ καιρό εδώ. Προσπαθώ να ενημερώνομαι και να αφουγκράζομαι αυτά που θέλει ο κόσμος, αλλά και οι άνθρωποι της ομάδας».

«Έχω μάθει να ζω με την πίεση και τις απαιτήσεις»

Ο Ανδρέας Μακρής παρουσιάστηκε πάντως έτοιμος να διαχειριστεί τη συνθήκη μιας ομάδας που αλλάζει σε μεγάλο βαθμό πρόσωπο. Εξήγησε ότι έχει βρεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν σε αντίστοιχες καταστάσεις, επισημαίνοντας πως και στο κυπριακό ποδόσφαιρο είναι συνηθισμένο το φαινόμενο των μεγάλων αλλαγών κάθε καλοκαίρι.

«Ναι, πολλές φορές. Και στην Κύπρο έχουμε αυτή την τάση να αλλάζουμε κάθε χρόνο τις ομάδες.

Έχω μάθει να ζω με την πίεση και τις απαιτήσεις. Ήμουν σε μεγάλες ομάδες. Είχα υπάρξει και αρχηγός στην προηγούμενη ομάδα, στην προηγούμενη ΑΕΛ.

Όμως κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Πρώτα πάμε να χτίσουμε την ομάδα. Να μάθουμε τους προπονητές και να μας μάθουν και εκείνοι, να καταλάβουμε τι απαιτήσεις έχουν από εμάς.

Σιγά σιγά θέλουμε να χτίσουμε κάτι καλό και ανταγωνιστικό, ώστε να το χαίρεται ο κόσμος».

«Η ΑΕΛ είναι μια μεγάλη ομάδα»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη συνεργασία ανάμεσα στους έμπειρους και στους νεότερους ποδοσφαιριστές του ρόστερ, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη ισορροπία πρέπει να λειτουργήσει σωστά.

«Είναι σημαντικό και για εμάς και για αυτούς. Εμείς οι πιο έμπειροι χρειαζόμαστε τους νεαρούς και οι νεαροί χρειάζονται τους πιο έμπειρους.

Αυτή η μίξη πρέπει να δουλέψει. Θα την κάνουμε να δουλέψει και εμείς οι πιο έμπειροι πρέπει να βοηθήσουμε τους νεαρούς να μπουν πολύ σύντομα στο πετσί της ομάδας».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήρθε και η πιο χαρακτηριστική του ατάκα, η οποία μπορεί να σταθεί και ως κεντρικό μήνυμα των δηλώσεών του. Ο Μακρής υπογράμμισε πως η ΑΕΛ είναι μεγάλη ομάδα και πως όποιος βρίσκεται εδώ σημαίνει ότι διαθέτει κάποια ποιότητα, όμως αυτό από μόνο του δεν αρκεί

«Η ΑΕΛ είναι μια μεγάλη ομάδα και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι, για να είσαι εδώ, σημαίνει πως κάτι καλό έχεις. Πρέπει όμως να το αποδείξεις στο γήπεδο και στην προπόνηση.

Και εμείς πρέπει να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να βγάλουν αυτό που πρέπει να βγάλουν».

Η απόφαση να αφήσει την Κύπρο

Ο Ανδρέας Μακρής εξήγησε επίσης τι ήταν αυτό που τον έπεισε να αφήσει το κυπριακό πρωτάθλημα και την ΑΕΛ Λεμεσού, στην οποία είχε διατελέσει αρχηγός, για να έρθει σε μια ομάδα που δημιουργείται ουσιαστικά από την αρχή.

«Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω…

Από την αρχή με προσέγγισαν τα νέα άτομα της ομάδας και ο κύριος Μάκης πάρα πολύ επαγγελματικά. Αυτό ήταν που με βοήθησε να πάρω την απόφαση, την οποία θεωρώ σωστή, και να δοκιμάσω κάτι καινούργιο.

Είμαι σχεδόν 31 ετών. Πάντα έψαχνα την ευκαιρία να παίξω στο ελληνικό πρωτάθλημα και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για εμένα να αποδείξω πράγματα εδώ.

Θέλω να ανοίξω τον δρόμο και για το κυπριακό στοιχείο, να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και σιγά σιγά να βρεθεί εκεί όπου πρέπει να βρίσκεται».

Οι επαφές πριν έρθει στη Λάρισα

Στη συζήτηση έγινε αναφορά και στους προηγούμενους Κύπριους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα της ΑΕΛ, με τον Μακρή να αποκαλύπτει ότι γνωρίζει προσωπικά παίκτες που έχουν περάσει από τη Λάρισα.

«Έχω παίξει και με τους δύο στο ΑΠΟΕΛ», ανέφερε για τον Στάθη Αλωνεύτη και τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι πριν αποδεχθεί την πρόταση της ΑΕΛ ζήτησε πληροφορίες από ανθρώπους που γνώριζαν την ομάδα και την πόλη:

«Ρώτησα τον Αβραάμ. Μίλησα πολύ με τον Αντρέα Αβραάμ. Έχω παίξει και με τους τρεις τελευταίους Κύπριους που πέρασαν από την ΑΕΛ.

Με βοήθησαν πάρα πολύ να πάρω την απόφασή μου και να έρθω. Επειδή δεν ήξερα πού πήγαινα, ήταν σημαντικό για εμένα να ρωτήσω και να μάθω περισσότερα.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, μου είπαν: “Πήγαινε και θα το χαρείς. Θα απολαύσεις το ποδόσφαιρο, αλλά και τη ζωή στη Λάρισα».

Πηγή: larissaction.gr