ΒΙΝΤΕO: Ο Μάριος Ηλία είναι «on fire» στην Ολλανδία και στέλνει μηνύματα!

Με νίκη 3-0 συνοδεύτηκε και το δεύτερο φιλικό της Ανόρθωσης επί Ολλανδικού εδάφους. Όπως και με την Κρακοβία (1-0), και στο χθεσινό απέναντι στη Σταλ, ο Μάριος Ηλία βρήκε πάλι δίχτυα και στέλνει... μήνυμα πως θέλει να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη φετινή σεζόν. Ασφαλώς αυτό το σκηνικό ικανοποιεί τον Νέστορ Ελ Μαέστρο που βλέπει ένα επιθετικό όπλο σε... κέφια από νωρίς στη σεζόν.

Ο Κύπριος επιθετικός «πυροβόλησε» δις στη φιλική τριάρα επί της Πολωνικής ομάδας (μετέχει στη Β΄ Κατηγορία). Άνοιξε αρχικά το σκορ στο 25΄ μετά από ασίστ του Ευαγόρα Χαραλάμπους ενώ στο 38΄ μετουσίωσε με εντυπωσιακό σουτ, τη σέντρα του Σετίν από αριστερά! Ενδιάμεσα (35΄) ο Κίκο με εκτέλεση πέναλτι σημείωσε το άλλο γκολ της «Κυρίας».

Το επόμενο φιλικό για την Ανόρθωση είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή με αντίπαλο τον Ατρόμητο.