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«ΜΠΑΜ» της Ένωσης με Νάρσινγκ!

ΓΗΠΕΔΟ

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«ΜΠΑΜ» της Ένωσης με Νάρσινγκ!

Σημαντική προσθήκη για την ΕΝΠ η οποία απέκτησε τον πρώην επιθετικό της Νέας Σαλαμίνας

Η ανακοίνωση:

Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου ανακοινώνει την απόκτηση του Luciano Narsingh! Ο 35χρονος Ολλανδός μεσοεπιθετικός (13/09/1990) εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας, φέρνοντας μαζί του σπουδαίες παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, ενώ με την ευχέρειά του να καλύπτει και τις δύο πτέρυγες της επίθεσης, αλλά και θέσεις πίσω από τον επιθετικό, προσφέρει σημαντικές λύσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή. Αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, ενώ με την ευχέρειά του να καλύπτει και τις δύο πτέρυγες της επίθεσης, αλλά και θέσεις πίσω από τον επιθετικό, προσφέρει σημαντικές λύσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Ο Luciano Narsingh έχει αγωνιστεί σε κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης και από το 2012 αποτελεί διεθνής με την Εθνική Ολλανδίας, την οποία εκπροσώπησε και στο UEFA Euro 2012.Ο ποδοσφαιριστής έχει παραστάσεις και από το κυπριακό πρωτάθλημα στο οποίο έχει αγωνιστεί με την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Καλωσορίζουμε τον Luciano στην οικογένεια της Ένωσης και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα βυσσινί!

 

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