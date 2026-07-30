Κοινοπολιτεακοί Αγώνες: Ώρα Κύπρου στο στίβο – Μιχαηλίδης στον τελικό και Φωτοπούλου για την πρόκριση!

Δύο συμμετοχές για την αποστολή της Κυπριακής Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα και είναι αμφότερες στο βραδινό πρόγραμμα του στίβου.

Την αρχή θα κάνει ο Πέτρος Μιχαηλίδης, λαμβάνοντας μέρος στον τελικό της σφαιροβολία ανδρών, με έναρξη στις 21:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ.

Στις 22:05 θα ριχθεί στη μάχη των ημιτελικών στα 200 μέτρα η Ολίβια Φωτοπούλου, με στόχο την πρόκριση της στον τελικό! Επίσης σε ζωντανή μετάδοση από το ΡΙΚ.