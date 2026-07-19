Το «στοίχημα» του Χάρη Λοϊζίδη: Μια ΚΟΠ σαν «δημόσιος φορέας» για τη… μισή Κύπρο

Ανεξάρτητα από την τελική του απόφαση, ο νυν πρόεδρος έχει την ευκαιρία να προχωρήσει σε τομές και βελτιώσεις που αφορούν το κυπριακό ποδόσφαιρο, οι οποίες θα του εξασφαλίσουν μια θέση στην Ιστορία ως ενός σημαντικού ηγέτη της ΚΟΠ. Με λίγα λόγια, το πώς θα τον θυμούνται οι φίλαθλοι είναι αποκλειστικά στο δικό του χέρι.

Το μεγαλύτερο στοίχημα που καλείται να κερδίσει είναι να αλλάξει την εικόνα που έχουν οι φίλαθλοι για την ΚΟΠ και τους θεσμούς της. Οι αιτίες της προκατάληψης που ταλανίζει το κυπριακό ποδόσφαιρο σχετίζονται, μεταξύ άλλων, είτε με λανθασμένους χειρισμούς των ιθυνόντων του κυπριακού ποδοσφαίρου είτε με απραξία σε διάφορους τομείς κατά το παρελθόν. Αλλά όταν οι παράγοντες των ομάδων σκέφτονται μόνο το δικό τους συμφέρον και μπλέκονται εκεί που δεν πρέπει, το αποτέλεσμα είναι αναπόφευκτα το ίδιο. Ο ηγέτης της ΚΟΠ οφείλει να θέτει όρια και να προστατεύει το άθλημα, υπηρετώντας το κοινό συμφέρον.

Μπορεί η ΚΟΠ να μην έχει δικούς της οπαδούς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Λοϊζίδης, επικαλούμενος λόγια του αείμνηστου Κωστάκη Κουτσοκούμνη, όμως η κοινή γνώμη μπορεί να αλλάξει στάση απέναντι στην ανώτατη ποδοσφαιρική Αρχή του τόπου. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με διαφάνεια, ισονομία και αξιοκρατία σε καίριους τομείς. Πρόκειται για αξίες που το φίλαθλο κοινό θα εκτιμήσει.

Η γενικότερη τάση στον χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου να γίνεται επίκληση του αυτοδιοίκητου, λόγω των δεσμεύσεων προς τη FIFA και την UEFA, δεν αποτελεί άλλοθι. Το αυτοδιοίκητο δεν απαγορεύει στην ομοσπονδία να επιδεικνύει ένα εξωστρεφές πρόσωπο και να λειτουργεί ως ένας δημόσιος φορέας που λογοδοτεί στην κοινωνία.

Πριν από κάθε απόφαση η ΚΟΠ επιβάλλεται να θέτει σε προτεραιότητα τους φιλάθλους, οι οποίοι αποτελούν τους αιμοδότες του αθλήματος. Το ποδόσφαιρο εξάλλου υπάρχει χάρη σε αυτούς, καθώς αγγίζουν σχεδόν τον μισό πληθυσμό της χώρας. Είναι ενδεικτικό ότι σε έρευνα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας το 2015, σε δείγμα 1.996 ατόμων, καταδείχθηκε ότι 962 άτομα (48,2%) ήταν οπαδοί κάποιας ομάδας. Σε νέα έρευνα το 2022, σε δείγμα 3.505 ατόμων, ο αριθμός των φιλάθλων ήταν 1.507 (43%).

Γι’ αυτό λέμε ότι το ποδόσφαιρο ανήκει στον κόσμο. Αν η σημερινή ηγεσία της ΚΟΠ επιθυμεί να αφήσει θετικό αποτύπωμα στο κυπριακό ποδόσφαιρο οφείλει να αφουγκραστεί την κοινή γνώμη που ζητάει μια αξιόπιστη ομοσπονδία.