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ΑΕΛ: «Θωρακίζει» το μέλλον της στα γκολπόστ με τον 20χρονο Μερζούκ!

ΓΗΠΕΔΟ

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ΑΕΛ: «Θωρακίζει» το μέλλον της στα γκολπόστ με τον 20χρονο Μερζούκ!

Νέα μεταγραφή για την ΑΕΛ.

Την απόκτηση του 20χρονου Σαμί Μερζούκ ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Πρόκειται για Αλγερινό τερματοφύλακα ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους γαλαζοκίτρινους μέχρι το 2029. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την απόκτηση του Αλγερινού τερματοφύλακα Samy Merzouk (22/05/2006), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2029.

Ο νεαρός τερματοφύλακας είναι κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου και προέρχεται από την Ακαδημία της LOSC Lille.

Καλωσορίζουμε τον Samy στη μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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