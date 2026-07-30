Πίσω στη δουλειά ο Μέσι, ένα 10ήμερο μετά τον τελικό του Μουντιάλ

Κυριακή 19 Ιουλίου αγωνιζόταν στο Νιού Τζέρσεϊ και είδε την Ισπανία να κατακτά την κορυφή του κόσμου.

Ένα 10ήμερο αργότερα, o Λιονέλ Μέσι έδωσε κανονικά το «παρών» σε προπόνηση της Ίντερ Μαϊάμι, έχοντας φροντίσει σε αυτές τις λιγοστές μέρες διακοπών και ξεκούρασης να βρεθεί κοντά στην οικογένειά του στο Ροζάριο της Αργεντινής.

Μπορεί η περασμένη αγωνιστική περίοδος να ήταν μακρά και δύσκολη, μπορεί στο φινάλε της σεζόν να είχε μυϊκό πρόβλημα προτού παραστεί στο Μουντιάλ με την Αργεντινή, μπορεί να διένυσε όλη τη διαδρομή μέχρι το φινάλε παίζοντας αδιάλειπτα, αλλά ο Μέσι είναι ξανά παρών.

Κι αφού συνεχίζεται η αγωνιστική περίοδος στο MLS, επέστρεψε άμεσα για να βοηθήσει την Ίντερ Μαϊάμι, έχοντας πλέον και νέο συμπαίκτη τον Καζεμίρο.