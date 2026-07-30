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Λοϊζίδης για σχέδιο Ινφαντίνο: «Είναι μια πρόταση που μας ήρθε ξαφνικά»

ΓΗΠΕΔΟ

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Λοϊζίδης για σχέδιο Ινφαντίνο: «Είναι μια πρόταση που μας ήρθε ξαφνικά»

Η UEFA θα εξετάσει συλλογικά την πρόταση Ινφαντίνο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της ΚΟΠ

Η πρόταση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για τη δημιουργία νέας εμπορικής θυγατρικής εταιρείας της παγκόσμιας ομοσπονδίας θα εξεταστεί συλλογικά από τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, στο πλαίσιο έκτακτης συνεδρίασης που συγκάλεσε η UEFA.

Αυτό δήλωσε σήμερα στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Χάρης Λοϊζίδης, ερωτηθείς σχετικά για την απόφαση που θα λάβει η ΚΟΠ πάνω στην πρόταση Ινφαντίνο.

Στην δήλωσή του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι η πρόταση υποβλήθηκε αιφνιδιαστικά στις εθνικές ομοσπονδίες και απαιτεί ενδελεχή αξιολόγηση πριν ληφθεί οποιαδήποτε θέση.

«Είναι μια πρόταση που μας ήρθε ξαφνικά, χρειάζεται περαιτέρω μελέτη και για αυτό έχει συγκληθεί έκτακτη διαδικτυακή συνεδρία της Ολομέλειας των Προέδρων των Ομοσπονδιών της UEFA το απόγευμα», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσει αναλυτική εξέταση της πρότασης και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις δεν θα ληφθούν μεμονωμένα.

«Θα γίνει μια σοβαρή μελέτη της πρότασης και ανταλλαγή απόψεων, και οι αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Λοϊζίδης.

Η πρόταση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αφορά τη δημιουργία μιας νέας εμπορικής θυγατρικής εταιρείας της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Συγκεκριμένα, η FIFA θέλει να δημιουργήσει τη FIFA Forward Enterprise (FFE), μια ξεχωριστή εταιρεία που θα συγκεντρώνει όλες τις εμπορικές δραστηριότητες της ομοσπονδίας. Σε αυτή θα ενταχθούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, οι χορηγίες, τα εισιτήρια, οι εμπορικές άδειες (licensing), αλλά και η εμπορική αξιοποίηση των μεγάλων διοργανώσεων, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα την πρόταση, η αξία της νέας εταιρείας εκτιμάται στα 20 δισ. δολάρια, με τη FIFA να εξετάζει την πώληση ενός μειοψηφικού ποσοστού έως και 20% σε εξωτερικούς επενδυτές, διατηρώντας η ίδια τον έλεγχο της πλειοψηφίας.

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