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Σημαντική ανακοίνωση από την ΕΝΠ

ΓΗΠΕΔΟ

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Σημαντική ανακοίνωση από την ΕΝΠ

Παρουσιάζει την πρόταση για ανάληψη του ποδοσφαιρικού η ΕΝΠ

Το Δ.Σ. του Σωματείου της Ε.Ν.Π. συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του την Τρίτη 23/06/2026 και ώρα 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας.

Θέμα της συνέλευσης είναι η Παρουσίαση πρότασης για ανάληψη της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση και σε ενδεχόμενη ψηφοφορία θα έχουν μόνο τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει την συνδρομή τους για το έτος 2026 που ανέρχεται σε 50 Ευρώ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία μελών στις 18:30, η συνέλευση θα αναβληθεί για μισή ώρα, οπότε όσα μέλη παραστούν θα αποτελούν απαρτία.

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