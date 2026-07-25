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Ενίσχυση με Ντουράντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ενίσχυση με Ντουράντ

Προστέθηκε ταχύτητα στην επιθετική γραμμή

Ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης με τον Σαμ Ντουράντ για την Ένωση. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου ανακοινώνει την απόκτηση του Sam Durrant!

Ο 24χρονος ακραίος επιθετικός (16/02/2002), γεννημένος στην Αγγλία, εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας, προσθέτοντας ταχύτητα, δημιουργία και ποιότητα στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Ο Sam αγωνίζεται κυρίως ως εξτρέμ, ενώ μπορεί να καλύψει με άνεση όλες τις θέσεις στα άκρα της επίθεσης. Προέρχεται από την Karvan, ομάδα της Premier League του Αζερμπαϊτζάν, με την οποία είχε γεμάτη σεζόν, καταγράφοντας 26 συμμετοχές.

Στο παρελθόν αγωνίστηκε στις Blackburn Rovers, Sheffield Wednesday, Dundalk και Connah’s Quay Nomads, αποκτώντας πολύτιμες παραστάσεις από το αγγλικό, ιρλανδικό και ουαλικό ποδόσφαιρο.

Καλωσορίζουμε τον Sam στην οικογένεια της Ένωσης και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα βυσσινί!»

 

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