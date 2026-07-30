Ομόνοια: Πλήρωσε με αποκλεισμό το μεταγραφικό ρίσκο στην επίθεση

Ήταν άτυχη η Ομόνοια στα δύο παιχνίδια με την Καϊράτ και αυτό ουδείς μπορεί να το αμφισβητήσει. Όταν στον πρώτο αγώνα αναγκάζεσαι να αγωνιστείς με δέκα ποδοσφαιριστές και στον δεύτερο με εννέα, τότε αναμφισβήτητα αυτό θα επηρεάσει την απόδοσή σου.

Ωστόσο, οι αποβολές δεν μπορούν να κρύψουν την αποδυνάμωση της ομάδας σε σχέση με πέρσι. Τουλάχιστον στο παρόν στάδιο. Όταν για παράδειγμα αποχωρούν οι δύο κορυφαίοι σου παίκτες, οι Σεμέδο και Μαέ, και δεν φροντίζεις να τους αντικαταστήσεις επάξια, δεν μπορείς να είσαι άμοιρος ευθυνών.

Περισσότερη ευθύνη υπάρχει για το κενό που άφησε ο Μαροκινός άσος. Πώς προσπάθησε η Ομόνοια να καλύψει τη θέση του κορυφαίου σκόρερ της κατά την περσινή σεζόν;

Η αξία των Κακουλλή και Νεοφύτου είναι αδιαμφισβήτητη και έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, όμως έπεσε πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους και των δύο για ένα τόσο υψηλό και απαιτητικό επίπεδο. Από την άλλη, ο Ντιονί δεν αγωνίστηκε στο πρώτο παιχνίδι και μπήκε ως αλλαγή στον επαναληπτικό.

Εφόσον η Ομόνοια ήθελε να προκριθεί στη League Phase του Champions League και είχε όλο τον χρόνο μπροστά της να ενισχυθεί στην επίθεση, θα έπρεπε να αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή που θα κάνει τη διαφορά με το καλημέρα. Και προτίστως να το πράξει έγκαιρα.

Ναι, η Ομόνοια στάθηκε άτυχη στα δύο παιχνίδια, αλλά η διοίκηση Παπασταύρου και οι υπεύθυνοι του προγραμματισμού δεν δημιούργησαν τις συνθήκες για να κάνει η ομάδα το βήμα παραπάνω στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η καθυστέρηση που επέδειξαν οι πράσινοι στον προγραμματισμό για την κάλυψη της θέσης του επιθετικού, έπαιξε τον δικό της ρόλο στον αποκλεισμό από την Καϊράτ.