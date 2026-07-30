Απόλλων: Σε ανοικτή γραμμή με Σέφιλντ Γουένσντεϊ για Ούγκμπο!

Και το όνομα αυτού... Άικ Ούγκμπο!

Αυτός είναι ο «εκλεκτός» των ιθυνόντων του Απόλλωνα για την κάλυψη της θέσης στην κορυφή της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κυανόλευκο βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή με τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ, με σκοπό να αποκτήσουν τον ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού.

Ο 27χρονος επιθετικός, με καταγωγή από τη Νιγηρία, γεννήθηκε στο Λονδίνο και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Τσέλσι, ενώ σε διεθνές επίπεδο επέλεξε να εκπροσωπήσει την Εθνική Καναδά.

Στη Σέφιλντ Γουένσντεϊ αγωνίζεται από τον Ιανουάριο του 2024 (81 συμμετοχές, εννέα γκολ, δύο ασίστ). Κατά το παρελθόν, έχει καταγράψει ένα πλούσιο βιογραφικό, έχοντας θητεύσει σε Κάρντιφ Σίτι, Μπάρνσλεϊ, Μίλτον Κέινς Ντονς, Σκάνθορπ Γιουνάιτεντ, Ρόντα, καθώς και στις Σερκλ Μπριζ, Γκενκ και Τρουά.

Η πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του καταγράφηκε στο Βέλγιο με τη φανέλα της Σερκλ Μπριζ, όπου σε 34 συμμετοχές «μάτωσε» τα αντίπαλα δίχτυα 17 φορές, μοιράζοντας παράλληλα και δύο ασίστ.