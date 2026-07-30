Κρατάς πράγματα από ένα «τελειωμένο» παιχνίδι

Απόλλωνας και Ντίλα Γκόρι γνώριζαν πως η πρόκριση κρίθηκε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι όταν η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα έφυγε από τη Γεωργία με το ευρύ 4-0. Από εκεί και πέρα, το δύσκολο έργο ήταν για τον προπονητή του Απόλλωνα, να ετοιμάσει την ομάδα του, έτσι ώστε στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στο «Αλφαμέγα», να έχει μία καλή παρουσία. Ο Αργεντίνος προπονητής τόνισε μετά το τέλος του αγώνα στο Κολόσσι, πως ο κόσμος περίμενε καιρό αυτό το παιχνίδι. Και η ομάδα του ήταν συνεπής σε αυτό το ραντεβού, πραγματοποιώντας μία σοβαρή εμφάνιση και σκοράροντας τρία γκολ… Από ένα τελειωμένο λοιπόν παιχνίδι, ο Απόλλωνας μπορεί να κρατήσει σημαντικά πράγματα ενόψει της συνέχειας. Ένα από αυτά είναι ο ενθουσιασμός του κόσμου που βρέθηκε στις εξέδρες του σταδίου.

Όντας πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν, οι ομάδες μας μπορούν να πέσουν θύματα εκπλήξεων και να αποκλειστούν από αντιπάλους που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα είχαν πρόβλημα. Ο μόνος τρόπος να μην συμβεί αυτό είναι να είναι σοβαρές και να μην παρουσιάζουν ούτε ίχνος υποτίμησης. Αυτό έκανε ο Απόλλωνας και στα δύο παιχνίδια με τους Γεωργιανούς επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του στον αγωνιστικό χώρο.

Το δεύτερο, είναι τα χρήσιμα συμπεράσματα που έβγαλε ο Λοσάδα μετά τον επαναληπτικό. Ο προπονητής έδωσε χρόνο στον Λέουβενμπεργκ, ενώ πέρασε ως αλλαγή στο γήπεδο τους Αϊβού, Ροντρίγκες, Μπαλογιάνη, Σπόλιαριτς και Ανδρέου. Κάποιοι από αυτούς τους παίκτες χρειάζονται χρόνο για να μπουν στο πετσί της ομάδας ενώ άλλοι χρησιμοποίησαν την αναμέτρηση για να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση. Παράλληλα, ορισμένοι από τους λεγόμενους βασικούς, όπως για παράδειγμα ο Μπράντον Τόμας, πήραν ανάσες βγαίνοντας ως αλλαγή από το γήπεδο.

Η εξέλιξη των διπλών αναμετρήσεων του Απόλλωνα με την Ντίλα Γκόρι, έδωσε την δυνατότητα στον προπονητή να προχωρήσει σε διαχείριση του ρόστερ, έτσι ώστε να περιορίσει το ενδεχόμενο να προκύψουν τραυματισμοί. Άλλωστε η ευρωπαϊκή συνέχεια των γαλάζιων αναμένεται πολύ πιο απαιτητική με Κλουζ ή Μπραν στον δρόμο του.