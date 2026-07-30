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FIFA: «Δεν πουλάμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα»

ΓΗΠΕΔΟ

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FIFA: «Δεν πουλάμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα»

Η πρώτη επίσημη θέση της FIFA κι όχι με κάποιο διάγγελμα από τον Τζάνι Ινφαντίνο, αναφέρει ρητά πως δεν πωλείται το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά λαμβάνεται μέριμνα για μεγαλύτερα έσοδα για τις ομοσπονδίες.

Για πρώτη φορά, ως Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κι όχι ως προσπάθεια του Τζάνι Ινφαντίνο να υπερασπιστεί τις ιδέες του και να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη οργή από αυτή που ήδη εκφράζεται, η FIFA πήρε θέση γύρω από το φλέγον ζήτημα της ιδιωτικής επένδυσης στην οποία αποσκοπεί.

Σε μια νέα ανάλυση του νέου σχήματος, FIFA Forward Enterprise (FFE), εξηγείται πως δεν τίθεται ζήτημα πώλησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πως απώτερος στόχος είναι να «ξεκλειδώσει» νέες οικονομικές δυνατότητες για επενδύσεις που θα βγάλουν κερδισμένες τις ομοσπονδίες.

«Θα βοηθήσει να εκμεταλλευτούν μέσω των εμπορικών δικαιωμάτων, ευκαιρίες που μέχρι πρότινος περνούν ανεκμετάλλευτες και απαρατήρητες. Το άθλημα που λατρεύει και παρακολουθεί ο κόσμος, δεν θ’ αλλάξει.

Και μάλιστα, με τα νέα έσοδα, θα υπάρξουν επενδύσεις στη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων, στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών που ψάχνουν τον δρόμο τους, ενώ θα στηριχθεί και το ποδόσφαιρο γυναικών» επισημαίνει η FIFA

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