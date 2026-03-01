ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε οριακό σημείο η Πάφος FC και στα πόδια των παικτών να το γυρίσουν

Καλείται να αντιδράσει η Πάφος FC

Σίγουρα δεν φταίει μόνο ο Αλμπέρτ Θελάδες για το γεγονός ότι η Πάφος FC έχει κάνει οπισθοχώρηση από τον στόχο του τίτλου.

Άλλωστε ο Ισπανός τεχνικός μόλις δύο μήνες είναι στον πάγκο, παρ' όλο που σε αυτό το διάστημα κοούτσαρε σε έντεκα αγώνες. Σημαντικό μερίδιο ευθύνης έχουν οι παίκτες αφού μερικοί είναι πίσω από τον καλό τους εαυτό. Όπως οι Ντράγκομιρ, Πέπε αλλά και άλλοι που στην αρχή της περίοδου ήταν στα χάι τους, όπως οι Κίνα, Πηλέας και Σούνιτς.

Σαφώς ούτε οι νέοι μπόρεσαν ώς τώρα να κάνουν τη διαφορά και όλοι στο στρατόπεδο της ομάδας ελπίζουν πως αυτό θα γίνει από εδώ και μπρος. Και όλοι μαζί να ξεκινήσουν την αντεπίθεση για τα άνω διαζώματα. Αρχής

γενομένης από τον αποψινό (19:00) αγώνα με τον Άρη. Είναι ένα κρίσιμο τεστ στο οποίο άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης θα αποτελεί ακόμη ένα πισωγύρισμα.  Η τεχνική ηγεσία ελπίζει να έχει διαθέσιμο τον Λουκάσεν, ενώ να σημειωθεί πως δεν υπολογίζονται οι Ζάζα και Γκόρτερ λόγω τιμωρίας, καθώς και ο τραυματίας Γκολντάρ. Και όπως είναι αντιληπτό, θα υπάρξουν αλλαγές στο αρχικό σχήμα, σε μία προσπάθεια να βελτιωθεί και η εικόνα.

