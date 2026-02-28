Cyprus League By Stoiximan: Η δράση για την 24η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων της 24ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα
Το πρόγραμμα:
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου
16:00 Εθνικός Άχνας - Ομόνοια Αρ.
17:00 ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ
18:00 Ανόρθωση - Ένωση
Κυριακή, 1η Μαρτίου
16:00 Ακρίτας - Ε.Ν. Ύψωνα
17:00 ΑΕΚ - Ολυμπιακός
19:00 Άρης - Πάφος FC
Δευτέρα, 2 Μαρτίου
19:00 Ομόνοια - Απόλλων
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ομόνοια17-3-355-1654
2. Απόλλων15-3-532-1948
3. ΑΕΚ14-4-543-2146
4. Πάφος FC14-2-740-2244
5. ΑΠΟΕΛ11-6-640-2239
6. Άρης11-6-641-2239
7. ΑΕΛ10-3-1027-3133
8. Oμόνοια Αρ.8-4-1120-2828
9. Ακρίτας7-5-1122-3826
10. Ανόρθωση5-10-817-3225
11. Ολυμπιακός5-9-919-3024
12. Εθνικός Άχνας7-2-1424-3923
13. Ε.Ν. Ύψωνα6-4-1319-2822
14. Ένωση0-1-225-561
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (25 αγων.): ΑΕΚ-Ακρίτας (06/03, 19:00), Ολυμπιακός-Εθνικός Άχνας (08/03, 17:00), Ομόνοια Αραδίππου-Ομόνοια (07/03, 18:00), Πάφος FC-Ε.Ν.Ύψωνα (07/03, 18:00), Ένωση-Άρης (08/03, 16:00), ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση (08/03, 17:00), Απόλλων-ΑΕΛ (08/03, 19:00)