ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θα κριθεί στο τέλος ο Μπεργκ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Θα κριθεί στο τέλος ο Μπεργκ

Τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα της Ομόνοιας προκάλεσαν διαφόρων ειδών σχόλια.

Η πλειονότητα αυτών επικεντρώνεται στον Χένινγκ Μπεργκ και στο κατά πόσο έκανε σωστές επιλογές στον καταρτισμό της εντεκάδας στους αγώνες με Ριέκα και ΑΠΟΕΛ. Εκ του αποτελέσματος, η Ομόνοια απέτυχε να πετύχει τον στόχο της πρόκρισης στους «16» του Conference League αλλά και να κερδίσει τον «αιώνιο» αντίπαλο για πρώτη φορά φέτος. Ό,τι κι αν υποστηρίζει ωστόσο κανείς, ένα είναι το δεδομένο. Το πρωτάθλημα ήταν και παραμένει ο Νο1 στόχος της ομάδας. Άλλωστε, για να χτιστεί αυτή η διαφορά από τις άλλες ομάδες, ο Νορβηγός έβγαλε σχεδόν όλη τη League Phase με τους λεγόμενους αναπληρωματικούς. Η Ομόνοια εξακολουθεί να είναι το αφεντικό στο πρωτάθλημα και ο Μπεργκ θα κριθεί στο τέλος.

Ψ.

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μουντιάλ 2026: Ένα εξαιρετικό τουρνουά, εξαρτάται από τον Τραμπ και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανοιχτό το μέλλον του Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Vinicius Law» στο Μουντιάλ: Αλλαγές στο VAR και αυστηρές ποινές για κάλυψη στόματος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν... αντέχει άλλο στραβοπάτημα η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Θα κριθεί στο τέλος ο Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μονόδρομος για τον Άρη και το «κλειδί» για να έχει... ελπίδα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σε οριακό σημείο η Πάφος FC και στα πόδια των παικτών να το γυρίσουν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σαν σήμερα πριν 20 χρόνια: Το πρώτο γκολ του Μέσι με την Αργεντινή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βόλος-ΑΕΚ: Κιτρινόμαυρη λαοθάλασσα στο Πανθεσσαλικό και μονόδρομος η νίκη για τον πρωτοπόρο «δικέφαλο»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Λαπόρτα έκανε χειρονομίες και χοροπηδούσε σαν οπαδός στο Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός-Άρης: Με ευρωπαϊκό… αέρα οι γηπεδούχοι, σε νέα εποχή οι «κίτρινοι»

Ελλάδα

|

Category image

Η Λιντς τα έδωσε όλα, ήταν καλύτερη της Σίτι, αλλά ο Πεπ έχει... απολαυστικό Σερκί και έφυγε με «διπλό»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπενίτεθ: «Περιμένουμε έναν Άρη σκληρό, συμπαγή και δύσκολο να τον νικήσεις - Ο νέος τεχνικός θα δώσει έξτρα κίνητρο»

Ελλάδα

|

Category image

Πλούσιο το μενού της Κυριακής (01/03) με μεταδόσεις για όλα τα γούστα!

TV

|

Category image

«Μόνο 35 παίκτες εγκατέλειψαν το Ισραήλ - Δεκάδες αποφάσισαν να μείνουν»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη