Θα κριθεί στο τέλος ο Μπεργκ

Η πλειονότητα αυτών επικεντρώνεται στον Χένινγκ Μπεργκ και στο κατά πόσο έκανε σωστές επιλογές στον καταρτισμό της εντεκάδας στους αγώνες με Ριέκα και ΑΠΟΕΛ. Εκ του αποτελέσματος, η Ομόνοια απέτυχε να πετύχει τον στόχο της πρόκρισης στους «16» του Conference League αλλά και να κερδίσει τον «αιώνιο» αντίπαλο για πρώτη φορά φέτος. Ό,τι κι αν υποστηρίζει ωστόσο κανείς, ένα είναι το δεδομένο. Το πρωτάθλημα ήταν και παραμένει ο Νο1 στόχος της ομάδας. Άλλωστε, για να χτιστεί αυτή η διαφορά από τις άλλες ομάδες, ο Νορβηγός έβγαλε σχεδόν όλη τη League Phase με τους λεγόμενους αναπληρωματικούς. Η Ομόνοια εξακολουθεί να είναι το αφεντικό στο πρωτάθλημα και ο Μπεργκ θα κριθεί στο τέλος.

Ψ.