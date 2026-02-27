ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μία επιστροφή που δίνει άλλη δυναμική

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ο Ζοάο Κορέια ετοιμάζεται ξανά

Ο τραυματισμός του Ζοάο Κορέια στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την 17ην Ιανουαρίου, στοίχισε πολύ περισσότερο από όσο υπολόγιζαν στην Πάφος FC. Και φάνηκε τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι. Στο πρωτάθλημα είχε μετρήσει ως τότε τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ ενώ είχε σκοράρει δύο γκολ και στα προκριματικά του Champions League, δίνοντας και μία ασίστ. 

Στον τελευταίο αγώνα, απέναντι στην Ανόρθωση, ήταν στον πάγκο αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε. Άλλωστε, από το 70΄και μετά, η Πάφος έπαιζε με δέκα παίκτες. Το πιθανότερο σενάριο είναι πως στο αυριανό (19:00) ντέρμπι απέναντι στον Άρη, θα πατήσει ξανά γρασίδι. Και είναι μία επιστροφή που δίνει άλλη δυναμική. Σε μία αναμέτρηση που η νίκη είναι επιτακτική. 

Εκτός επιλογών θα είναι πέραν των τιμωρημένων Ζάζα και Γκορτέρ και ο τραυματίας Γκολντάρ ενώ κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει ο Λουκάσεν.

