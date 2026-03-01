Η Λιντς τα έδωσε όλα, ήταν καλύτερη της Σίτι, αλλά ο Πεπ έχει... απολαυστικό Σερκί και έφυγε με «διπλό»!

Τι και αν αυτή ήταν που είχε τις κορυφαίες στιγμές του ματς, με πολλούς και διαφορετικούς παίκτες; Κατάφεραν να κρατήσουν το 1-0 ως το τέλος οι «πολίτες», είχαν σε… απολαυστική μέρα τον Σερκί και πανηγύρισαν ένα σπουδαίο «διπλό». Κορυφαίος και ο Γκέχι, φωνάζει η Λιντς για πέναλτι στο 88ο λεπτό!

Υπάρχουν παιχνίδια, τα οποία δεν απαιτούν απαραίτητα την καλύτερη δυνατή εμφάνιση, προκειμένου να αποφέρουν τρεις βαθμούς. Πόσω δε μάλλον, όταν συζητάμε για μία έδρα σαν αυτή της Λιντς.

Το «Έλαντ Ρόουντ» ήταν και πάλι… κάστρο, η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική για τη συνάντηση της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λιντς, αλλά οι «πολίτες» έφυγαν με τους τρεις βαθμούς της νίκης, χάρη σε μία πολύ μεγάλη στιγμή του Ράιαν Σερκί!

Σκόρερ ήταν ο Σεμένιο, αλλά η αλήθεια είναι πως ο Σερκί αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της συνάντησης. Από αυτόν ξεκίνησε το γκολ, ήταν αλάνθαστος σε όλο το ματς, έμοιαζε να βρίσκεται παντού, χειριζόταν εκπληκτικά την μπάλα, τόσο με το δεξί, όσο και με το αριστερό.

Πώς, όμως, φτάσαμε στο τελικό 1-0, παρότι η Λιντς έμοιαζε να πατά καλύτερα σε όλο το ματς από την αντίπαλό της, έχοντας και τις μεγαλύτερες ευκαιρίες;

Η πρώτη από αυτές είχε την «υπογραφή» του Κάλβερτ Λιούιν, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Ντοναρούμα, αλλά δεν κατάφερε να τον κερδίσει.

Στο 4ο λεπτό έλαβε χώρα αυτή η στιγμή, ενώ στο 21’ και το 39’ τις μεγάλες ευκαιρίες απώλεσε ο Άαρονσον. Τη μία την έφτιαξε ο Μπογκλ, αλλά το σουτ πέρασε ελάχιστα έξω, για να έρθει ο Αμερικανός πέντε λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου, και να νικηθεί σε τετ-α-τετ από τον Ιταλό γκολκίπερ.

Από εκεί και πέρα, κόντρα στη ροή του ματς, η Σίτι βρήκε το γκολ, που έμελλε να καθορίσει την έκβαση της συνάντησης.

Ο Σερκί βρήκε τον Άιτ Νουρί, αυτός γύρισε εξαιρετικά την μπάλα και ο Σεμένιο έκανε το 1-0, με χαρακτηριστική ευκολία, από κοντά, στην τελευταία φάση του ημιχρόνου.

Με την έναρξη της «επανάληψης», η Λιντς πατούσε εκ νέου καλύτερα και απείλησε με προσπάθεια του Κάλβερτ Λιούιν, την οποία αναχαίτισε ο Ματέους Νούνες.

Ο χρόνος κυλούσε, οι «πολίτες» επιχείρησαν να «σβήσουν» το ματς και η μεγάλη ευκαιρία τους για το 2-0 ήρθε από τον Γκέχι, αλλά ο Ντάρλοου διατήρησε το υπάρχον αποτέλεσμα.

Στο τελευταίο τέταρτο της συνάντησης, ο κόσμος της Λιντς έσπρωξε την ομάδα προς την ισοφάριση. Είχε ξανά φάση με τον Κάλβερτ Λιούιν, φώναξε για χέρι σε παράβαση του Νούνες, απείλησε με τον Νιόντο και τον Μπιγιόλ, αλλά το 1-1 δεν ήρθε ποτέ.

Κάπως έτσι, η Μάντσεστερ Σίτι διατήρησε το 1-0 υπέρ της και με την 6η της συνεχόμενη νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, μειώνει εκ νέου τη διαφορά από την Άρσεναλ στους δύο βαθμούς.

england365.gr