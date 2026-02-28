ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκατσίνοβιτς για Βόλο: «Να βλέπουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γκατσίνοβιτς για Βόλο: «Να βλέπουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό»

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς μίλησε για τον κυριακάτικο αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό τονίζοντας πως αυτός και οι συμπαίκτες του πρέπει να αντιμετωπίζουν όλα τα παιχνίδια πολύ σοβαρά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στην Cosmote Tv:

Για το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο.

Θα πρέπει να αγωνιστούμε όπως αγωνιζόμαστε τους τελευταίους μήνες. Παίρνουμε κάθε παιχνίδι πολύ σοβαρά, έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο. Θυμόμαστε, ότι μας δημιούργησαν κάποια προβλήματα στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, αντιθέτως μας το έκαναν δύσκολο. Οπότε, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, όπως κάναμε στα τελευταία παιχνίδια. Κι έπειτα, θα μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Έχει να κάνει με εμάς: το αν έχει τη επιθυμία να κερδίσεις, αν αντιμετωπίζεις κάθε παιχνίδι σαν τελικό. Αυτό πρέπει να κάνουμε ειδικά σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, να παίρνουμε κάθε παιχνίδι πολύ σοβαρά. Αν γίνεται αυτό, από εκεί και πέρα θα έχει να κάνει με εμάς, όχι με τον αντίπαλο.

Για τον κόσμο:

Ναι, σίγουρα αυτά είναι καλά νέα για εμάς και είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό. Είναι επιπλέον κίνητρο, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη για εμάς.

Θέλουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω για τον τόσο κόσμο, που θα έρθει στο γήπεδο.

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Μόνο 35 παίκτες εγκατέλειψαν το Ισραήλ - Δεκάδες αποφάσισαν να μείνουν»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Κουάνσα έσωσε τη Λεβερκούζεν, ο Σάλιακας υπέγραψε τεράστιο διπλό για τη Ζανκτ Πάουλι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκατσίνοβιτς για Βόλο: «Να βλέπουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό»

Ελλάδα

|

Category image

Να καθαρίσει το μυαλό για τον πολυπόθητο στόχο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νίκολιτς: «Το να περιμένεις 20.000 οπαδούς είναι κάτι απίστευτο, είναι μια τεράστια υποχρέωση για όλους εμάς»

Ελλάδα

|

Category image

Με... οδηγό τον Κέιν η Μπάγερν «κλείδωσε» τον τίτλο στη Βεστφαλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Χαρτς νίκησε την Αμπερντίν και συνέχισε την πορεία της προς τον τίτλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η μάχη της εξάδας που έλαβε τέλος και τα νέα δεδομένα στο κάτω διάζωμα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Διέλυσε τα... κοντέρ ο Καραλής: Πανελλήνιο ρεκόρ και Nο1 επίδοση στον κόσμο!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Καμορανέζι: «Ευχαριστημένος από την απόδοση, να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η επικράτηση της Ανόρθωσης στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με τον Κις, για τον Κις

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Εκτέλεσε» την ΕΝΠ με τριάρα η Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Όταν δεχόμαστε γκολ, φταίνε 11 παίκτες»

ΑΕΛ

|

Category image

BINTEO: Γιαμάλ σε μουντ… Χρυσής Μπάλας διέλυσε την Βιγιαρεάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη