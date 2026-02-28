Γκατσίνοβιτς για Βόλο: «Να βλέπουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό»

Αναλυτικά όσα είπε ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στην Cosmote Tv:

Για το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο.

Θα πρέπει να αγωνιστούμε όπως αγωνιζόμαστε τους τελευταίους μήνες. Παίρνουμε κάθε παιχνίδι πολύ σοβαρά, έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο. Θυμόμαστε, ότι μας δημιούργησαν κάποια προβλήματα στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, αντιθέτως μας το έκαναν δύσκολο. Οπότε, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, όπως κάναμε στα τελευταία παιχνίδια. Κι έπειτα, θα μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Έχει να κάνει με εμάς: το αν έχει τη επιθυμία να κερδίσεις, αν αντιμετωπίζεις κάθε παιχνίδι σαν τελικό. Αυτό πρέπει να κάνουμε ειδικά σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, να παίρνουμε κάθε παιχνίδι πολύ σοβαρά. Αν γίνεται αυτό, από εκεί και πέρα θα έχει να κάνει με εμάς, όχι με τον αντίπαλο.

Για τον κόσμο:

Ναι, σίγουρα αυτά είναι καλά νέα για εμάς και είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό. Είναι επιπλέον κίνητρο, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη για εμάς.

Θέλουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω για τον τόσο κόσμο, που θα έρθει στο γήπεδο.

