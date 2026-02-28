Παραμιλά η Ευρώπη

Σε μία σεζόν που μπήκαμε στη μάχη για να «χτίσει» για το μέλλον αφού βρισκόμασταν στην 20ή θέση. Και φάνταζε όνειρο… θερινής νυκτός η κατάκτηση της προνομιούχας θέσης. Όμως, με την πορεία τους, Πάφος FC, Ομόνοια και ΑΕΚ και σε πολύ μικρότερο βαθμό ο Άρης, που είπε αντίο νωρίς, εκτόξευσαν την Κύπρο με αποτέλεσμα η Ευρώπη να… παραμιλά. Μέτρησε επίσης και το γεγονός ότι οι αντίπαλοί μας τα πήγαν χάλια. Όμως σημασία έχει πως το επίτευγμα αυτό «σφραγίστηκε». Δεν είναι λίγο πράγμα για μία μικρή χώρα όπως τη δική μας να στέλνει πέντε ομάδες στις διοργανώσεις της UEFA. Και αυτό είναι προς όφελος όλων των ομάδων. Αυτό συμβαίνει για τρίτη φορά μετά τις σεζόν 2014-15 και 2022-23.

Μπορεί το τέλος των πλέι οφ της ενδιάμεσης φάσης του Conference League να έφερε και την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού οδοιπορικού της Ομόνοιας που έπαιξε 14 αγώνες, όμως με τον αποκλεισμό της Λωζάνης από την ίδια διοργάνωση άνοιξαν οι… σαμπάνιες. Γιατί πλέον καμία ομάδα δεν μπορεί να μας φτάσει και τη σεζόν 2027-28 πέντε εκπρόσωποί μας θα κάνουν… σεργιάνι στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Οι δύο εξ αυτών θα είναι στο Champions League. Ο πρωταθλητής θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό και ο δευτεραθλητής από τον 3ο προκριματικό του Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών). Από εκεί και πέρα, ο κυπελλούχος από τον 3ο προκριματικό του Europa League και οι άλλες δυο ομάδες από τον 2ο προκριματικό του Conference League.

Ευοίωνο και το μέλλον

Η μέχρι τώρα συγκομιδή έφτασε τις 11.906 και η βαθμολογία μας πριν ξαναμπεί στη μάχη η ΑΕΚ είναι 35.443 βαθμοί. Η ομάδα της Λάρνακας συνεχίζει στην Ευρώπη και στους «16» του Conference League θα παίξει με την…. . Υπάρχει λοιπόν «δεξαμενή» για εισροή βαθμών που θα βοηθήσουν και στο μέλλον. Και το οποίο προδιαγράφεται ευοίωνο. Γιατί, σύμφωνα με την κατάταξη, τη νέα σεζόν η χώρα μας θα μπει στη μάχη από τη 15η θέση και θα έχει αρκετές πάλι πιθανότητες να την κατακτήσει καθώς η απόσταση από τις άλλες χώρες είναι μεγάλη. Φυσικά, είναι αντιληπτό πως δεν πρέπει να τους δώσουμε δικαιώματα να… λιγουρευτούν τη θέση.