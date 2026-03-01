Βόλος-ΑΕΚ: Κιτρινόμαυρη λαοθάλασσα στο Πανθεσσαλικό και μονόδρομος η νίκη για τον πρωτοπόρο «δικέφαλο»

Σε ένα ιστορικό παιχνίδι όσον αφορά την προσέλευση των φιλάθλων σε εκτός έδρας ματς, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό (17:30) στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και θέλει μόνο τη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η Ένωση είναι στην 1η θέση με 52 βαθμούς, στο +2 από τον 2ο Ολυμπιακό (50β.) και στο +5 από τον 3ο ΠΑΟΚ (47β.), που έχει και το εκτός έδρας παιχνίδι λιγότερο με την Κηφισιά. Το πρόγραμμα του «δικεφάλου» θεωρητικά είναι το πιο βατό σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές του αφού έχει τον Βόλο εκτός, τη Λάρισα εντός, τον Ατρόμητο εκτός και την Κηφισιά εντός, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να μονομαχούν στο Φάληρο τρεις στροφές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. Όσον αφορά τον Βόλο είναι στην 9η θέση με 26 βαθμούς.

Η εβδομάδα που διανύσαμε η αλήθεια είναι ότι επικεντρώθηκε στην παράνοια των φίλων της ΑΕΚ να κιτρινίσουν τον Βόλο και το Πανθεσσαλικό. Τα δύο εκτός έδρας ματς με Πανσερραϊκό-ΠΑΟΚ και το κεκλεισμένων με τον Λεβαδειακό ήταν πολλά για τους οπαδούς της Ένωσης μακριά από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και σε συνδυασμό με την εξαιρετική φετινή πορεία, ήταν δεδομένο πως θα ακολουθούσε η τρέλα για τα εισιτήρια.

Ο κόσμος των «κιτρινόμαυρων» έκανε sold out το Πανθεσσαλικό αφού θα βρίσκονται περισσότεροι από 21.000 οπαδοί, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ όσον αφορά παρουσία φιλάθλων σε εκτός έδρας παιχνίδι συνολικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όλα τα παραπάνω δείχνουν και τη δίψα να κάνει ένα ακόμη βήμα η ΑΕΚ, παραμένοντας στην κορυφή λίγο πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Ο Νίκολιτς είδε από τους παίκτες του να κάνουν πάρτι κόντρα στο Λεβαδειακό με το επιβλητικό 4-0, ενώ μεσοβδόμαδα έγινε γνωστός και ο αντίπαλος στους «16» του Conference League με την Ένωση να αντιμετωπίζει την Τσέλιε. Ο Σέρβος τεχνικός θέλει από τους παίκτες του να δώσουν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις, κάτι που ανέφερε άλλωστε και στις δηλώσεις του:

«Θα έχουμε 20.000 κόσμο εκεί, ίσως κάτι περισσότερο, ίσως κάτι λιγότερο, αλλά κάπου εκεί. Είναι πολύ καλό, όμορφο, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια τεράστια υποχρέωση για όλους εμάς. Το νιώθω σαν μια τεράστια υποχρέωση και αυτό είπα και στους παίκτες μου σήμερα (σ.σ. Παρασκευή). Ότι πρέπει να προετοιμάσουμε το παιχνίδι, με τον πλέον επαγγελματικό και σοβαρό τρόπο. Το να περιμένεις 20.000 οπαδούς, είναι κάτι απίστευτο. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό, θα το απολαύσουμε φυσικά σε κάθε στιγμή, σε κάθε δευτερόλεπτο. Όμως, είναι ταυτόχρονα και μια υποχρέωση», τόνισε μεταξύ άλλων ο Σέρβος τεχνικός που δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μουκουντί που θα εκτίσει την ποινή του.

Στην αντίπερα όχθη, ο Βόλος είναι χωρίς νίκη στις επτά τελευταίες αγωνιστικές αφού η πιο πρόσφατη είναι με τον Παναιτωλικό με 1-0 στις 20 Δεκεμβρίου του 2025. Δεδομένα, το έργο που έχει είναι ιδιαίτερο δύσκολο αφού απέναντί του θα βρει την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος που έχει να ηττηθεί στη Stoiximan Super League από τις 26 Οκτωβρίου.

Ο Κώστας Μπράτσος έκανε γνωστή την αποστολή μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, ενώ δεν μπορεί να υπολογίζει τον μακροχρόνια απόντα Μαρτίνες και τους επίσης τραυματίες Φορτούνα και Ατζιάουκα που έμειναν εκτός.

Αναλυτικά η αποστολή του Βόλου:

Σιαμπάνης, Μορέιρα, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Τασιούρας, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Κόμπα, Γρόσδης, Κύρκος, Γκονζάλες, Χουάνπι, Τζόκα, Λάμπρου, Μακνί, Ουρτάδο.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης - Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας - Γροσδής, Μπουζούκης - Τζόκα, Γκονζάλες, Χουάνπι - Ουρτάδο.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραις - Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς (Μάνταλος) - Βάργκα, Γιόβιτς.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Μάτσας, Κλεπετσάνης

4ος: Κατσικογιάννης

VAR: Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης

