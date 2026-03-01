ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπενίτεθ: «Περιμένουμε έναν Άρη σκληρό, συμπαγή και δύσκολο να τον νικήσεις - Ο νέος τεχνικός θα δώσει έξτρα κίνητρο»

Δημοσιευτηκε:

Όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Άρη για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

 

Ο Ράφα Μπενίτεθ, ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Άρη, μίλησε στην COSMOTE TV για την ανάγκη της άμεσης προσαρμογής της ομάδας μετά την πρόκριση στην Ευρώπη, την αβεβαιότητα λόγω των περιορισμένων ημερών ξεκούρασης και την αλλαγή στον πάγκο των «κίτρινων».

 

 

Συγκεκριμένα, στάθηκε στους συνεχείς αγώνες και στο σφιχτό πρόγραμμα, ενώ τόνισε πως η ομάδα του καλείται να αντιμετωπίσει έναν Άρη που, με την απομάκρυνση του Μανόλο Χιμένεθ και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Μιχάλη Γρηγορίου, αναμένεται να παρουσιάσει μια διαφορετική και πιο επικίνδυνη εικόνα στο γήπεδο.

 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

 

 

Δεν υπήρξε πολύ χρόνος για χαρά. Είστε αναγκασμένοι να αφήσετε πίσω σας την ευρωπαϊκή πρόκριση απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν και να επικεντρωθείτε στην αναμέτρηση με τον Άρη. Πόσο γρήγορη και πόσο συγκεκριμένη θα πρέπει να είναι αυτή η μετάβαση;

 

 

Πρώτα απ’ όλα μου αρέσει να είμαι σε αυτή τη θέση. Μου αρέσει να παίζω σε όσες τις διοργανώσεις, μπορώ μέχρι το τέλος και αυτό φυσιολογικά, είναι ένα καλό νέο. Την ίδια στιγμή είναι κάτι περίπλοκο. Έχω πει πολλές φορές πως δεν είμαστε εδώ πολύ καιρό και προσπαθούμε να φτιάξουμε και να προσαρμόσουμε πράγματα. Είναι πολύ κοντά. Φυσιολογικά έχουμε δύο αγώνες την εβδομάδα, με δύο ή τρεις ημέρες ανάμεσα σε αυτούς. Τώρα βρισκόμαστε στο χειρότερο σενάριο, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι και ήδη τσεκάρουμε τους παίκτες που είναι διαθέσιμοι, θα δούμε στην προπόνηση πως είναι, εάν έχουν κάποια προβλήματα και μετά θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις για το ποιος θα παίξει. Αυτή τη στιγμή (σ.σ. προχθές) δεν έχω δει τόσο πολύ τον Άρη, κοιτάω περισσότερο την ομάδα μου.

 

 

Στην προηγούμενη αναμέτρηση με τον Άρη που ήταν για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, εκπλήξατε όσον αφορά τη διάταξη και το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας χρησιμοποιώντας δύο επιθετικούς και προκαλώντας έτσι πολλά προβλήματα στον αντίπαλο. Δεν θα σας ρωτήσω αν θα κάνετε το ίδιο, αλλά υπάρχει περίπτωση να κάνετε και τώρα κάποιες εκπλήξεις κόντρα στον ίδιο αντίπαλο;

 

Όπως είπα και πριν, όταν γυρνάς αργά μετά από ένα ταξίδι στην Ευρώπη έχεις μόλις δύο ημέρες. Εσείς και εγώ δεν κοιμηθήκαμε πολύ, οπότε πρέπει να δούμε πως είναι οι παίκτες, αν είναι σε καλή κατάσταση και αν χρειάζεται να επανέλθουν. Μετά θα σκεφτούμε ανάλογα με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε και να πάρουμε τις αποφάσεις. Οπότε δεν έχω τώρα στο μυαλό μου το ιδανικό αγωνιστικό πλάνο. Έχω μια ιδέα, αλλά όχι το κατάλληλο πλάνο γιατί δεν ξέρω ποιοι θα είναι διαθέσιμοι. Οπότε, θα δούμε και ελπίζω να τοποθετήσουμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα στον αγωνιστικό χώρο.

 

 

Tις προηγούμενες ημέρες ο Άρης απομάκρυνε από τη θέση του τον Μανόλο Χιμένεθ και έχει πλέον νέο προπονητή. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει πράγματα στο παιχνίδι του, θα δούμε κάτι διαφορετικό;

 

 

Υποθέτω πως θα αλλάξει κάτι, γιατί πρόκειται να έναν καλό προπονητή με εμπειρία. Περιμένουμε έναν αντίπαλο σκληρό, συμπαγή και δύσκολο να τον νικήσεις. Μπορεί να συνέβαινε και με τον ίδιο προπονητή, αλλά ένας νέος τεχνικός θα δώσει έξτρα κίνητρο στους παίκτες του και θα είναι πιο δύσκολο για εμάς. Αλλά έτσι είναι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό.

 

Διαβαστε ακομη