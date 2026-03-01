Δεν... αντέχει άλλο στραβοπάτημα η ΑΕΚ

Η επιστροφή στις νίκες είναι το μοναδικό ζητούμενο για την ΑΕΚ ενόψει του σημερινού (17:00) αγώνα με τον Ολυμπιακό, στην «Αρένα».

Απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος «έτριξε τα δόντια» στους μεγάλους, η ομάδα της Λάρνακας καλείται να βγάλει αντίδραση και εγωισμό μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες.

Η αποστολή των παικτών του Ιδιάκεθ δεν θα είναι εύκολη, ωστόσο η έκβαση του αγώνα θα εξαρτηθεί από τα δικά τους πόδια. Ο κόσμος της ΑΕΚ είναι απογοητευμένος μετά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα και τις μετριότατες εμφανίσεις, για αυτό και περιμένει να πανηγυρίσει τρίποντο, που θα συνδυαστεί με καλή εμφάνιση.

Αλλαγές στο βασικό σχήμα, συγκριτικά με την ενδεκάδα που ξεκίνησε τον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου, λογικά θα γίνουν. Εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα, καθώς χθες υπήρξε ακόμη ένα με τον Γκουρφίνγκελ, η ΑΕΚ αναμένεται να παραταχθεί με τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Γκαρσία, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Χ. Κυριάκου, Πονς, Ρόντεν ή Μουντραζίγια, Καρδέρο, Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς. Φανέλα βασικού προβάρει και ο Μιραμόν. Τιμωρημένος είναι ο Λέδες.