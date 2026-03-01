Παναθηναϊκός-Άρης: Με ευρωπαϊκό… αέρα οι γηπεδούχοι, σε νέα εποχή οι «κίτρινοι»

Τα φώτα στη Λεωφόρο για τους... ευρωπαίους «πράσινους»! Λίγες ημέρες μετά την ηρωική πρόκριση στην Τσεχία επί της Βικτόρια Πλζεν και τη συνέχεια στη φάση των «16» του Europa League, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στον αποψινό πρώτο εγχώριο «τελικό» του! Το «τριφύλλι» φιλοξενεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης» τον Άρη, ο οποίος θα καθοδηγηθεί για πρώτη φορά από τον νέο του τεχνικό, Μιχάλη Γρηγορίου, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 20:00.

Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει την αντεπίθεση τους προκειμένου να επιτευχθεί, ο διόλου κολακευτικός, αλλά αν μη τι άλλο, απαραίτητος στόχος της εισόδου τους στα playoffs. Στο στρατόπεδο της ομάδας, ποντάρουν στην ψυχολογία τους, αφού εκτός της μεγάλης πρόκρισης επί της Βικτόρια Πλζεν, έχουν φύγει και με σημαντικό «διπλό» από την έδρα του ΟΦΗ με σκορ 2-0, λίγες ημέρες πριν τον υποδεχθούν ξανά στη Λεωφόρο την Τετάρτη (4/3) στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Ράφα Μπενίτεθ, δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές. Ο Ισπανός τεχνικός δεν θα υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ίνγκι Ίνγκασον, ο οποίος για λόγους αποφόρτισης, έμεινε εκτός αποστολής, αλλά και στον Μανώλη Σιώπη, που υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία και έδειξε διάταση στον δεξιό δικέφαλο. Eκτός παρέμειναν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας που παρόλα αυτά ανεβάζουν στροφές, αλλά και ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, που ακολουθεί θεραπεία. Αντίθετα στην αποστολή, για πρώτη φορά φέτος, συμπεριλήφθηκε ο Μούσα Σισοκό.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Για τον Άρη το συγκεκριμένο ματς έχει εξίσου τον χαρακτήρα «τελικού»! Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την Κηφισιά, προχώρησε στην αντικατάσταση του Μανόλο Χιμένεθ, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να αναλαμβάνει αποστολή διάσωσης. Οι «κίτρινοι» που βρίσκονται στην 6η θέση της βαθμολογίας με 28 βαθμούς, έχοντας μάλιστα τρεις διαδοχικές ισοπαλίες.

Ο Έλληνας τεχνικός έχοντας κάνει την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, είδε τους τραυματίες να ακολουθούν είτε ατομικό, είτε θεραπεία, ενώ τα νέα για τον Φρέντρικ Γένσεν έδειξαν θλάση β' βαθμού και έτσι δεν ανακοινώθηκε αποστολή.

Οι επικρατέστερες ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Tσάβες - Καλάμπρια, Γέντβαϊ, Κάτρης, Ερνάντεθ - Κοντούρης, Τσέριν, Γιάγκουσιτς - Παντελίδης, Αντίνο, Σφιντέρσκι

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου):

Διαιτητής: Μπόγκναρ

Βοηθοί: Μπούσα, Κόμπορ

VAR: Κούλτσαρ, Καράκο

4ος: Μόσχου

sport-fm.gr