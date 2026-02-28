«Μόνο 35 παίκτες εγκατέλειψαν το Ισραήλ - Δεκάδες αποφάσισαν να μείνουν»

Το Ισραήλ άνοιξε πυρ κατά του Ιράν και το «sport5» είχε αναφέρει πως οι ομάδες είχαν αναγκαστεί να διώξουν τους ξένους παίκτες από τη χώρα. Δημοσιεύματα ανέφεραν πως 88 παίκτες είχαν αποχωρήσει, ωστόσο το «israelhayom» τονίζει πως αυτό δεν ισχυεί.

Πιο συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει πως μόνο 35 παίκτες και οι οικογένειές τους έχουν αποχωρήσει μέσω Ιορδανίας, ενώ δεκάδες ξένοι αποφάσισαν να μείνουν και να μην αποχωρήσουν αναφέρει το «Today».

sdna.gr