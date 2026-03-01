Ο Λαπόρτα έκανε χειρονομίες και χοροπηδούσε σαν οπαδός στο Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ

Δύο εβδομάδες πριν τις κρίσιμες εκλογές για την προεδρία της Μπαρτσελόνα, ο Ζοάν Λαπόρτα παρακολούθησε ως απλός... οπαδός την αναμέτρηση με την Βιγιαρεάλ στο «Καμπ Νου» (4-1).

Ο 64χρονος άνδρας, που διεκδικεί την επανεκλογή του, κάθισε σε μια εξέδρα και όχι στα επίσημα, μαζί με τον υπηρεσιακό πρόεδρο του κλαμπ, Ράφαελ Γιούστε.

Η κάμερα τον έπιασε να κάνει μια χειρονομία, χωρίς να είναι γνωστό ποιον είχε αποδέκτη, ενώ κάποια στιγμή άρχισε να... χοροπηδάει στο σύνθημα των οπαδών της «Μπάρτσα» που έλεγε «όποιος δεν πηδάει είναι... Ρεάλ».

O Λαπόρτα διεκδικεί την προεδρία με άλλους τρεις υποψηφίους: τον επιχειρηματία Βίκτορ Φοντ, που ήταν υποψήφιος και στις εκλογές του 2021, το πρώην στέλεχος του κλαμπ και επικεφαλής της Masia Τσάβι Βιλαχοάνα και τον ντόπιο επιχειρηματία Μαρκ Σίρια.

Laporta in the stands today 😅 pic.twitter.com/uMMHiFGSso — BarçaTimes (@BarcaTimes) February 28, 2026

