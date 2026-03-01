Πλούσιο το μενού της Κυριακής (01/03) με μεταδόσεις για όλα τα γούστα!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 1/3
ΡΙΚ2/ΡΙΚ HD
19:00 Μπάσκετ (α): Κύπρος-Ισραήλ
EPT World Cyprus
19:00 Στίβος: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Cytavision 1
16:00 Ακρίτας Χλ. - Ε.Ν. Ύψωνα
19:00 Άρης - Πάφος FC
Cytavision 2
17:00 ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Cytavision 3
16:00 Μάντσεστερ Γ. - Κρίσταλ Πάλας
18:30 Άρσεναλ - Τσέλσι
Cytavision 4
13:30 Κρεμονέζε - Μίλαν
16:00 Σασουόλο - Αταλάντα
19:00 Τορίνο - Λάτσιο
21:45 Ρόμα - Γιουβέντους
Cytavision 5
16:00 Φούλαμ - Τότεναμ
Cytavision 6
10:00 Moto GP - Αγώνας
17:30 Βόλος - ΑΕΚ
20:00 Παναθηναϊκός - Άρης
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
19:30 Mπέτις - Σεβίλλη
22:30 Μπάσκετ: Νάγκετς - Τίμπεργουλβς
Cytavision 8
16:00 Μπράιτον - Νότιγχαμ Φόρεστ
22:00 Τζιρόνα - Θέλτα
Cablenet Sports 1
18:15 Λιλ - Ναντ
Cablenet Sports 2
16:00 Παρίς FC - Nις
18:15 Λοριάν - Οσέρ
21:45 Μαρσέιγ - Λιόν
Cablenet Sports 3
13:15 Tσβόλε - Άγιαξ
15:30 Τβέντε - Φέγενορντ
18:15 Μετζ - Μπρεστ
Novasports Prime
16:00 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός
19:00 ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρ.
Novasports 2
20:30 Αμβούργο - Λειψία
Novasports 3
18:30 Άιντραχτ - Φράιμπουργκ
Novasports Start
16:30 Στουτγκάρδη - Βόλφσμπουργκ