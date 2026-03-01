ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλούσιο το μενού της Κυριακής (01/03) με μεταδόσεις για όλα τα γούστα!

Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 1/3

ΡΙΚ2/ΡΙΚ HD

19:00 Μπάσκετ (α): Κύπρος-Ισραήλ

EPT World Cyprus

19:00 Στίβος: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Cytavision 1

16:00 Ακρίτας Χλ. - Ε.Ν. Ύψωνα

19:00 Άρης - Πάφος FC

Cytavision 2

17:00 ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Cytavision 3

16:00 Μάντσεστερ Γ. - Κρίσταλ Πάλας

18:30 Άρσεναλ - Τσέλσι

Cytavision 4

13:30 Κρεμονέζε - Μίλαν

16:00 Σασουόλο - Αταλάντα

19:00 Τορίνο - Λάτσιο

21:45 Ρόμα - Γιουβέντους

Cytavision 5

16:00 Φούλαμ - Τότεναμ

Cytavision 6

10:00 Moto GP - Αγώνας

17:30 Βόλος - ΑΕΚ

20:00 Παναθηναϊκός - Άρης

Cytavision 7

14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση

19:30 Mπέτις - Σεβίλλη

22:30 Μπάσκετ: Νάγκετς - Τίμπεργουλβς

Cytavision 8

16:00 Μπράιτον - Νότιγχαμ Φόρεστ

22:00 Τζιρόνα - Θέλτα

Cablenet Sports 1

18:15 Λιλ - Ναντ

Cablenet Sports 2

16:00 Παρίς FC - Nις

18:15 Λοριάν - Οσέρ

21:45 Μαρσέιγ - Λιόν

Cablenet Sports 3

13:15 Tσβόλε - Άγιαξ

15:30 Τβέντε - Φέγενορντ

18:15 Μετζ - Μπρεστ

Novasports Prime

16:00 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός

19:00 ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρ.

Novasports 2

20:30 Αμβούργο - Λειψία

Novasports 3

18:30 Άιντραχτ - Φράιμπουργκ

Novasports Start

16:30 Στουτγκάρδη - Βόλφσμπουργκ

Διαβαστε ακομη