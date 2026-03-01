Μονόδρομος για τον Άρη και το «κλειδί» για να έχει... ελπίδα

Ο Άρης εδώ και πέντε αγώνες φεύγει με σκυμμένο το κεφάλι από τον αγωνιστικό χώρο.

Δεχόμενος τρεις ήττες και έχοντας φέρει δύο ισοπαλίες σε παιχνίδια που ήταν το μεγάλο φαβορί, είδε τη διαφορά από την 3η θέση που δίνει σίγουρα ευρωπαϊκό εισιτήριο, να πηγαίνει στο -6. Σε αυτά τα πέντε παιχνίδια που… παραπαίει, σκόραρε έξι γκολ. Δέχθηκε όμως δέκα και αυτό φυσικά του στοίχισε σημαντικούς βαθμούς. Μάλιστα στα δύο τελευταία δέχθηκε γκολ στο φινάλε και έμεινε στην ισοπαλία.

Σήμερα (19:00) απέναντι στην Πάφος FC στο «Άλφαμεγα», η νίκη είναι μονόδρομος. Χωρίς υπερβολή, είναι τελικός αφού όντας εκτός κυπέλλου, είναι το μοναδικό μονοπάτι για ευρωπαϊκή έξοδο.

Και «κλειδί» για το συγκρότημα του Λιάσου Λουκά είναι να κρατήσει το μηδέν παθητικό. Έχει καιρό να γίνει αυτό. Συγκεκριμένα από τις 17 Ιανουαρίου και το διπλό επί του Εθνικού Άχνας.

H επιστροφή του Γιαγκό από τιμωρία είναι σημαντική για τον Κύπριο τεχνικό που είναι αναγκασμένος να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για το αν θα υπολογίζει στον Γρηγόρη Κάστανο.