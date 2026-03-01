Σαν σήμερα πριν 20 χρόνια: Το πρώτο γκολ του Μέσι με την Αργεντινή

Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το πρώτο γκολ του Λιονέλ Μέσι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, σε επίπεδο Ανδρών.

Ήταν 1η Μαρτίου του 2006, όταν σε φιλικό με την Κροατία στην Βασιλεία, ο 19χρονος τότε «Λέο», στην έκτη του εμφάνιση είχε σκοράρει με όμορφη ενέργεια και αριστερό πλασέ ακριβείας έξω από την περιοχή. Τότε είχε σημειώσει το 2-1, με την ομάδα του τελικά να γνωρίζει την ήττα (2-3).

Έκτοτε ακολούθησαν άλλα 114 γκολ (σε σύνολο 196 συμμετοχών), που τον φέρνουν στη δεύτερη θέση των σκόρερ όλων των εποχών σε επίπεδο εθνικών ομάδων, πίσω μόνο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει 143 (σε 226 εμφανίσεις).

Πέρα όμως από ατομικές επιδόσεις, ο Μέσι έχει οδηγήσει αυτά τα χρόνια την Αργεντινή στην κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022, καθώς και του Κόπα Αμέρικα το 2021 και το 2024.

sport-fm.gr