Να καθαρίσει το μυαλό για τον πολυπόθητο στόχο

Υπήρχε πίστη για την ανατροπή, όμως αδίκησε τον εαυτό της αφού στην επανάληψη απέναντι στη Ριέκα δεν... εμφανίστηκε. Χάθηκε ακόμη ένας στόχος που ήταν η είσοδος στους «16» του Conference League και ήρθε λίγες μέρες μετά το αντίο από το κύπελλο. Όμως ο μεγάλος στόχος ήταν και είναι να στεφθεί πρωταθλήτρια. Και εφόσον γίνει αυτό, κανείς δεν θα ασχοληθεί με τα υπόλοιπα.

Στον θεσμό του πρωταθλήματος, κάνει εδώ και κάποιο διάστημα κουμάντο και θέλει να συνεχίσει να το κάνει. Πρέπει λοιπόν να καθαρίσει το μυαλό και να προσηλωθεί στον πολυπόθητο στόχο. Τη Δευτέρα έχει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να αυξήσει τις πιθανότητές της.

Φιλοξενεί τον ασυγκράτητο Απόλλωνα (εννιά σερί νίκες) στο απόρθητο φρούριό της (9-2-0) και με νίκη θα πάρει τη διαφορά από τη 2η θέση στους εννιά βαθμούς. Και έτσι θα επιστρέψουν τα χαμόγελα στον κόσμο της ομάδας που γεύτηκε τρεις ήττες μέσα σε μία εβδομάδα. Δεν χάνει όμως την πίστη του αφού είδε σε όλο αυτό το διάστημα τις πραγματικές δυνατότητες των πρασίνων του Χένινγκ Μπεργκ.

Σίγουρα, για να έρθει ο αποκλεισμός από τη Ριέκα, έγιναν πολλά λάθη στον επαναληπτικό, ειδικά στον μεσοαμυντικό τομέα. Λάθη που ασφαλώς και δεν πρέπει να επαναληφθούν. Δεν έχει την πολυτέλεια πλέον στις 13 μάχες που απέμειναν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Το γεγονός ότι σε αυτό το διάστημα που ήρθαν τα ανεπιτυχή αποτελέσματα χάθηκαν πολλές ευκαιρίες είναι κάτι που προβληματίζει. Ωστόσο δεν πανικοβάλλει.

Ενόψει Απόλλωνα, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αποστολή ο Γιόβετιτς, αρκετά καλές πιθανότητες έχει ο Ευάγγελος Ανδρέου, ενώ εκτός θα παραμείνει ξανά ο Μαγιαμπέλα, όπως επίσης και ο Φαμπιάνο.