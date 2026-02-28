ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Κουάνσα έσωσε τη Λεβερκούζεν, ο Σάλιακας υπέγραψε τεράστιο διπλό για τη Ζανκτ Πάουλι!

Ο Κουάνσα έσωσε τη Λεβερκούζεν, ο Σάλιακας υπέγραψε τεράστιο διπλό για τη Ζανκτ Πάουλι!

Η Λεβερκούζεν γλίτωσε στο φινάλε, η Ζανκτ Πάουλι πήρε τεράστιο «διπλό» με ασίστ Σάλιακα, η Γκλάντμπαχ λύγισε την Ουνιόν στο 90+ και η Βέρντερ καθάρισε τη Χάιντενχαϊμ με 2-0.

Η Λεβερκούζεν συνεχίζει να δείχνει τις επιπτώσεις της έντονης προσπάθειας στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, καθώς μετά την ευρωπαϊκή της πρόκριση δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον ρυθμό στη Bundesliga. Μετά την ήττα από την Ουνιόν, ήρθε και νέα απώλεια βαθμών, αυτήν τη φορά στο εντός έδρας 1-1 με τη Μάιντς. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασαν κοντά σε μια τεράστια έκπληξη, όμως ο Κουάνσα ισοφάρισε στο 88', αποτρέποντας δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα του Χιούλμαντ.

Την ίδια στιγμή, η Ζανκτ Πάουλι έκανε σημαντικό βήμα στη μάχη της παραμονής, παίρνοντας μεγάλο «διπλό» στην έδρα της Χόφενχαϊμ. Ο Περέιρα Λάγκε πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης (0-1), έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος πραγματοποίησε μία από τις πιο ώριμες εμφανίσεις του στη σεζόν.

Στο Μενχενγκλάντμπαχ, η Γκλάντμπαχ λύγισε την Ουνιόν στο φινάλε, με τον Ντικς να ευστοχεί σε πέναλτι στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων και να χαρίζει στην ομάδα του μια νίκη που ήρθε με δραματικό τρόπο.

Στη Βρέμη, η Βέρντερ πήρε βαθιά ανάσα επικρατώντας 2-0 της Χάιντενχαϊμ. Ο Μιλόσεβιτς άνοιξε το σκορ στο 57', ενώ στις καθυστερήσεις ο Μπέχρενς έστειλε άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

To πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 27/2

Άουγκσμπουργκ-Κολωνία 2-0

(55' Ριμπέιρο, 90'+5' Αλεξί Κλοντ-Μορίς)

Σάββατο, 28/2

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Μάιντς 1-1

Βέρντερ Βρέμης-Χάιντενχαϊμ 2-0

Γκλάντμπαχ-Ουνιόν Βερολίνου 1-0

Χόφενχαϊμ-Ζανκτ Πάουλι 0-1

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου (19:30)

Κυριακή, 1/3

Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ (18:30)

Αμβούργο-Λειψία (20:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (25ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή, 6/3

Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ (21:30)

Σάββατο, 7/3

Φράιμπουργκ-Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)

Μάιντς-Στουτγκάρδη (16:30)

Λειψία-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Αμβούργο (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Χόφενχαϊμ (16:30)

Κολωνία-Μπορούσια Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή, 8/3

Ζανκτ Πάουλι-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Βέρντερ Βρέμης (18:30)

